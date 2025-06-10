Болельщик потерял сознание на матче сборных Польши и Финляндии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Матч европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Польши и Финляндии был прерван во втором тайме, после того как болельщику на трибунах стало плохо.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
10 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
31’ • Йоэль Похьянпало (П)
64’ • Бенджамин Келлман
(Оливер Антман)
69’ • Якуб Кивиор
Игра в Хельсинки была приостановлена на 73-й минуте при счете 2:1 в пользу финнов. Болельщик на трибунах потерял сознание, ему потребовалась помощь врачей.
Позже португальский арбитр Жуан Пинейру увел команды в подтрибунное помещение.