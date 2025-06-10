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"Билайн" подключит новую функцию для защиты абонентов от мошенников
"Билайн" подключит новую функцию для защиты абонентов от мошенников - РИА Новости, 10.06.2025
"Билайн" подключит новую функцию для защиты абонентов от мошенников
Оператор "Билайн" внедряет новую функцию безопасности, направленную на защиту абонентов от мошеннических действий, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:22:00+03:00
2025-06-10T16:22:00+03:00
2025-06-10T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Оператор "Билайн" внедряет новую функцию безопасности, направленную на защиту абонентов от мошеннических действий, сообщает пресс-служба компании.Так, если абонент во время разговора получает сообщение с кодом (например, для подтверждения платежа, входа или смены пароля на "Госуслугах"), оператор проанализирует номер звонящего. Если система покажет, что номер мошеннический или может быть таковым, звонок прервется.Сервис доступен абонентам в Санкт-Петербурге, а со вторника заработает для всех клиентов. При этом дополнительная плата за функцию не взимается, и работает она автоматически, ничего подключать не нужно.В ближайшее время оператор будет поэтапно внедрять схожий механизм для звонков через мессенджеры. Это дополнительная мера для борьбы с социальной инженерией, когда злоумышленники пытаются выманить у пользователей коды подтверждения во время разговора, отмечают в пресс-службе оператора."Новая система защиты — это умный щит между клиентом и преступником: если во время подозрительного звонка приходит SMS с кодом, звонок автоматически прерывается. Никаких сложных настроек, никаких дополнительных действий — просто надежная защита, которая работает незаметно, но эффективно. Потому что клиенты хотят заниматься тем, что им важно, а мы делаем все, чтобы не надо было переживать и отвлекаться на мошенников", – приводит пресс-служба слова генерального директора компании Сергея Анохина.
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технологии, билайн, мошенничество, санкт-петербург, вымпелком, общество
Технологии, Билайн, Мошенничество, Санкт-Петербург, ВымпелКом, Общество
"Билайн" подключит новую функцию для защиты абонентов от мошенников
"Билайн" подключит антимошенническую функцию безопасности
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Оператор "Билайн" внедряет новую функцию безопасности, направленную на защиту абонентов от мошеннических действий, сообщает пресс-служба компании.
Так, если абонент во время разговора получает сообщение с кодом (например, для подтверждения платежа, входа или смены пароля на "Госуслугах"), оператор проанализирует номер звонящего. Если система покажет, что номер мошеннический или может быть таковым, звонок прервется.
Сервис доступен абонентам в Санкт-Петербурге, а со вторника заработает для всех клиентов. При этом дополнительная плата за функцию не взимается, и работает она автоматически, ничего подключать не нужно.
В ближайшее время оператор будет поэтапно внедрять схожий механизм для звонков через мессенджеры. Это дополнительная мера для борьбы с социальной инженерией, когда злоумышленники пытаются выманить у пользователей коды подтверждения во время разговора, отмечают в пресс-службе оператора.
"Новая система защиты — это умный щит между клиентом и преступником: если во время подозрительного звонка приходит SMS с кодом, звонок автоматически прерывается. Никаких сложных настроек, никаких дополнительных действий — просто надежная защита, которая работает незаметно, но эффективно. Потому что клиенты хотят заниматься тем, что им важно, а мы делаем все, чтобы не надо было переживать и отвлекаться на мошенников", – приводит пресс-служба слова генерального директора компании Сергея Анохина.