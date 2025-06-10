https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2021914334.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников уничтожены в ряде муниципалитетов Воронежской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:30:00+03:00
2025-06-10T03:30:00+03:00
2025-06-10T03:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены в ряде муниципалитетов Воронежской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250610/belgorod-2021910811.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников