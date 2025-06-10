https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2021914334.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 10.06.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Несколько беспилотников уничтожены в ряде муниципалитетов Воронежской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:30:00+03:00

2025-06-10T03:30:00+03:00

2025-06-10T03:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены в ряде муниципалитетов Воронежской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/belgorod-2021910811.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия