https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021930788.html

В Ленинградской области подавили еще один беспилотник

В Ленинградской области подавили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.06.2025

В Ленинградской области подавили еще один беспилотник

Еще один беспилотник подавлен в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:29:00+03:00

2025-06-10T08:29:00+03:00

2025-06-10T08:29:00+03:00

ленинградская область

гатчинский район

александр дрозденко

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще один беспилотник подавлен в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск понедельника до 05.50 мск вторника дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Ленинградской областью. Позднее Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет. "В Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба. На месте работают специальные службы", - написал он.

https://ria.ru/20250610/bpl-2021929242.html

ленинградская область

гатчинский район

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Варвара Скокшина

ленинградская область, гатчинский район, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность