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В Ленинградской области подавили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.06.2025
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08:29 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021930788.html
В Ленинградской области подавили еще один беспилотник
В Ленинградской области подавили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.06.2025
В Ленинградской области подавили еще один беспилотник
Еще один беспилотник подавлен в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:29:00+03:00
2025-06-10T08:29:00+03:00
ленинградская область
гатчинский район
александр дрозденко
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще один беспилотник подавлен в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск понедельника до 05.50 мск вторника дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Ленинградской областью. Позднее Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет. "В Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба. На месте работают специальные службы", - написал он.
https://ria.ru/20250610/bpl-2021929242.html
ленинградская область
гатчинский район
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ленинградская область, гатчинский район, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Ленинградская область, Гатчинский район, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Ленинградской области подавили еще один беспилотник

Средства РЭБ подавили еще один украинский беспилотник в Ленинградской области

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще один беспилотник подавлен в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск понедельника до 05.50 мск вторника дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Ленинградской областью. Позднее Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет.
Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба. На месте работают специальные службы", - написал он.
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Ленинградская областьГатчинский районАлександр ДрозденкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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