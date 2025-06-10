https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021930788.html
В Ленинградской области подавили еще один беспилотник
В Ленинградской области подавили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.06.2025
В Ленинградской области подавили еще один беспилотник
Еще один беспилотник подавлен в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:29:00+03:00
2025-06-10T08:29:00+03:00
2025-06-10T08:29:00+03:00
ленинградская область
гатчинский район
александр дрозденко
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще один беспилотник подавлен в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21.50 мск понедельника до 05.50 мск вторника дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника над Ленинградской областью. Позднее Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет. "В Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба. На месте работают специальные службы", - написал он.
https://ria.ru/20250610/bpl-2021929242.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, гатчинский район, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Ленинградская область, Гатчинский район, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Ленинградской области подавили еще один беспилотник
Средства РЭБ подавили еще один украинский беспилотник в Ленинградской области