https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021929506.html

Над Ленинградской областью сбили беспилотник

Над Ленинградской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.06.2025

Над Ленинградской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:10:00+03:00

2025-06-10T08:10:00+03:00

2025-06-10T08:12:00+03:00

ленинградская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого июня текущего года около 07.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250610/bpla-2021926379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградская область, россия, безопасность