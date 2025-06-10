https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021929506.html
Над Ленинградской областью сбили беспилотник
Над Ленинградской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.06.2025
Над Ленинградской областью сбили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:10:00+03:00
2025-06-10T08:10:00+03:00
2025-06-10T08:12:00+03:00
ленинградская область
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого июня текущего года около 07.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250610/bpla-2021926379.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, россия, безопасность
Ленинградская область, Россия, Безопасность
Над Ленинградской областью сбили беспилотник
ПВО перехватила украинский беспилотник над Ленинградской областью