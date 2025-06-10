https://ria.ru/20250610/bespilotnik-2021921949.html

Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник

Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 10.06.2025

Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник уничтожен над Тосненским районом Ленобласти, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T06:07:00+03:00

2025-06-10T06:07:00+03:00

2025-06-10T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ленинградская область

тосненский район

александр дрозденко

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Тосненским районом Ленобласти, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Жертв и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/opasnost-2021921386.html

ленинградская область

тосненский район

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2025

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происшествия, ленинградская область, тосненский район, александр дрозденко