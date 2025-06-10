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Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 10.06.2025
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник уничтожен над Тосненским районом Ленобласти, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:07:00+03:00
2025-06-10T06:07:00+03:00
2025-06-10T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинградская область
тосненский район
александр дрозденко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Тосненским районом Ленобласти, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Жертв и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, ленинградская область, тосненский район, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ленинградская область, Тосненский район, Александр Дрозденко
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотник
Дрозденко: над Тосненским районом Ленинградской области уничтожили БПЛА