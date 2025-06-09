https://ria.ru/20250609/zvonnitsa-2021691665.html

На острове в Финском заливе установят звонницу в память о десантниках

На острове в Финском заливе установят звонницу в память о десантниках - РИА Новости, 09.06.2025

На острове в Финском заливе установят звонницу в память о десантниках

Звонница в память о сотнях погибших советских моряков-десантников в годы Великой Отечественной войны будет установлена в июле на острове Соммерс в Финском... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:52:00+03:00

2025-06-09T02:52:00+03:00

2025-06-09T02:52:00+03:00

финский залив

россия

балтийское море

русское географическое общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Звонница в память о сотнях погибших советских моряков-десантников в годы Великой Отечественной войны будет установлена в июле на острове Соммерс в Финском заливе, сообщили РИА Новости организаторы этой акции. Ее инициаторами стали фонд "Люди моря" совместно с компанией "Фертоинг", Русским географическим обществом и МОО "Северо-Запад" при поддержке главного командования ВМФ. Этот проект реализуется с целью увековечивания памяти о подвигах соотечественников в Великой Отечественной войне и в соответствии с указом президента России о проведении в стране года защитника Отечества. "Установка звонницы на Соммерсе - это дань как морским, так и православным традициям. Колокольный звон издавна считается символом памяти о погибших моряках. Умершего на корабле моряка почитали восемью ударами судового колокола, означающими "конец вахты". В год празднования 80-летия Великой Победы это мероприятие приобретает особый смысл", - заявила Анна Радькова, исполнительный директор Фонда "Люди моря". Старший специалист фонда Илья Рудь отметил, что установка звонницы на острове Соммерс в полной мере отвечает задачам сохранения исторической памяти о событиях на островах и на море. "У острова погибло множество боевых катеров. На данный момент найден только один из них. Появление памятного объекта на Соммерсе запустит процесс комплексного и более углубленного изучения этого района, что позволит совершить новые открытия и находки, которые пополнят базу морского наследия", - сказал Рудь. В будущем звонница появится в цифровом формате. Фонд планирует организовать аэрофотосъемку памятного объекта и всего острова, чтобы создать цифровую 3D-модель звонницы и панорамный тур на Соммерс. Все данные будут размещены на геоинформационном портале "Россия - от моря до моря", который представляет собой электронную энциклопедию о морском наследии. Соммерс был выбран в качестве места для установки звонницы неслучайно. Это исторически значимый остров, где происходили трагические и героические события. В начале 1942 года опустевший Соммерс заняли финские войска. В феврале-марте на острове появился вражеский наблюдательный пост, с которого противник вел наблюдения за островом Лавенсаари, откуда в Балтийское море уходили советские подводные лодки. Кроме того, наблюдательный пост на острове мешал советским катерам скрытно действовать на коммуникациях противника. Присутствовало также опасение, что противник произведет десантную операцию с целью захвата удерживаемых СССР островов, а Соммерс станет точкой развертывания сил высадки. Было принято решение вернуть Соммерс, для чего уже летом 1942 года советское командование спланировало десантную операцию. Задача по высадке десанта была крайне сложной: с острова отлично просматривался весь фарватер, любые передвижения кораблей сразу фиксировались, особенно в условиях белых ночей. Схватка за этот маленький участок суши переросла в крупное воздушно-морское сражение на Балтике. Имея значительный перевес над врагом в людях, советский десант заметно уступал в огневой мощи, которую недооценило советское командование. Шли ожесточенные бои, в которых участвовала авиация, торпедные катера и канонерские лодки. Советскому десанту, высаженному в ночь на 8 июля 1942 года, удалось захватить восточную часть острова, но продвинуться дальше он не мог. Противник, перебросив резервы и сосредоточив корабли огневой поддержки, несколько раз переходил в наступление на занятый советским десантом плацдарм. Наши бойцы героически отражали эти атаки. На остров несколько раз прорывались корабли, доставляя подкрепления и боеприпасы. К середине дня 9 июля финны и немцы все же смогли сломить сопротивление советских десантников, часть которых погибла, а другая – попала в плен. В этих боях с советской стороны погибли семь торпедных катеров и два малых охотника Краснознаменного Балтийского флота. Безвозвратные потери советской стороны по данным некоторых источников составили 359 убитых и 63 раненых.

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015845630.html

https://ria.ru/20250507/tiraspol-2015658233.html

https://ria.ru/20250301/veterany-2002392281.html

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финский залив, россия, балтийское море, русское географическое общество