https://ria.ru/20250609/zhitelnitsa-2021735813.html
Женщина из Хабаровского края через суд стала победителем лотереи
Женщина из Хабаровского края через суд стала победителем лотереи - РИА Новости, 09.06.2025
Женщина из Хабаровского края через суд стала победителем лотереи
Женщина через суд стала победителем конкурса, где разыгрывали квартиру, организаторы проводили акцию с нарушениями, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:04:00+03:00
2025-06-09T11:04:00+03:00
2025-06-09T11:14:00+03:00
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Женщина через суд стала победителем конкурса, где разыгрывали квартиру, организаторы проводили акцию с нарушениями, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края. По данным Индустриального районного суда города, женщина обратилась в суд, чтобы ее признали победителем лотереи "Получи ключи", а также взыскали убытки и компенсировали моральный вред. По словам пострадавшей, она стала победителем в розыгрыше квартиры на акции, проводимой в торговом центре, но из-за того, что у нее не было оригинала купона, ведущий отказался вручать женщине приз и вытянул другой билет. "Суд пришел к выводу об обоснованности требований истца о возмещении убытков в размере среднерыночной стоимости главного приза акции - жилого помещения, стоимостью более четырех миллионов рублей, а также компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба судов региона, во время получения купона женщине не сказали, что на розыгрыш необходимости принести оригинал билета. На сайте партнера акции подобная информация также отсутствовала. Судом установлено, что организатор изменил положение о проведении мероприятия уже после окончания акции, добавив в правила пункт о предъявлении оригинала купона. Суд признал организатора конкурса виновным в проведении ложной рекламы.
https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html
https://ria.ru/20240816/otchisleniya-1966609124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
Женщина из Хабаровского края через суд стала победителем лотереи
Женщина из Хабаровского края через суд выиграла четыре миллиона рублей в лотерею
ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Женщина через суд стала победителем конкурса, где разыгрывали квартиру, организаторы проводили акцию с нарушениями, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.
По данным Индустриального районного суда города, женщина обратилась в суд, чтобы ее признали победителем лотереи "Получи ключи", а также взыскали убытки и компенсировали моральный вред. По словам пострадавшей, она стала победителем в розыгрыше квартиры на акции, проводимой в торговом центре, но из-за того, что у нее не было оригинала купона, ведущий отказался вручать женщине приз и вытянул другой билет.
"Суд пришел к выводу об обоснованности требований истца о возмещении убытков в размере среднерыночной стоимости главного приза акции - жилого помещения, стоимостью более четырех миллионов рублей, а также компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба судов региона, во время получения купона женщине не сказали, что на розыгрыш необходимости принести оригинал билета. На сайте партнера акции подобная информация также отсутствовала.
Судом установлено, что организатор изменил положение о проведении мероприятия уже после окончания акции, добавив в правила пункт о предъявлении оригинала купона.
Суд признал организатора конкурса виновным в проведении ложной рекламы.