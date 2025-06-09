https://ria.ru/20250609/zhitelnitsa-2021735813.html

Женщина из Хабаровского края через суд стала победителем лотереи

Женщина из Хабаровского края через суд стала победителем лотереи - РИА Новости, 09.06.2025

Женщина из Хабаровского края через суд стала победителем лотереи

Женщина через суд стала победителем конкурса, где разыгрывали квартиру, организаторы проводили акцию с нарушениями, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:04:00+03:00

2025-06-09T11:04:00+03:00

2025-06-09T11:14:00+03:00

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Женщина через суд стала победителем конкурса, где разыгрывали квартиру, организаторы проводили акцию с нарушениями, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края. По данным Индустриального районного суда города, женщина обратилась в суд, чтобы ее признали победителем лотереи "Получи ключи", а также взыскали убытки и компенсировали моральный вред. По словам пострадавшей, она стала победителем в розыгрыше квартиры на акции, проводимой в торговом центре, но из-за того, что у нее не было оригинала купона, ведущий отказался вручать женщине приз и вытянул другой билет. "Суд пришел к выводу об обоснованности требований истца о возмещении убытков в размере среднерыночной стоимости главного приза акции - жилого помещения, стоимостью более четырех миллионов рублей, а также компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба судов региона, во время получения купона женщине не сказали, что на розыгрыш необходимости принести оригинал билета. На сайте партнера акции подобная информация также отсутствовала. Судом установлено, что организатор изменил положение о проведении мероприятия уже после окончания акции, добавив в правила пункт о предъявлении оригинала купона. Суд признал организатора конкурса виновным в проведении ложной рекламы.

https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html

https://ria.ru/20240816/otchisleniya-1966609124.html

хабаровский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край