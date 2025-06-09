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Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ
Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ
Эвакуированный житель Купянского района Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военнослужащие ВСУ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:42:00+03:00
2025-06-09T17:42:00+03:00
2025-06-09T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Эвакуированный житель Купянского района Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военнослужащие ВСУ. Российская администрация Харьковской области разместила в своем Telegram-канале видео с жителем Купянского района, которого эвакуировали в безопасное место. На нем мужчина рассказывает, как ВСУ издевались над ним. "Лично ко мне приходили за два с половиной года 27 раз. Приходили как СБУ, так и простые солдаты, которые слушали указания местных жителей, резко выступавших за Украину. Они знали мои взгляды, и не только мои, всей нашей семьи… Они били, да. Спасибо, что живой", - говорит мужчина на видео. По информации властей, украинские военные похожим образом издевались и продолжают издеваться над русскими, проживающими в Харьковской области.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ
Житель Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военные ВСУ