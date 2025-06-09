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Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ

Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025

Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ

Эвакуированный житель Купянского района Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военнослужащие ВСУ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:42:00+03:00

2025-06-09T17:42:00+03:00

2025-06-09T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Эвакуированный житель Купянского района Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военнослужащие ВСУ. Российская администрация Харьковской области разместила в своем Telegram-канале видео с жителем Купянского района, которого эвакуировали в безопасное место. На нем мужчина рассказывает, как ВСУ издевались над ним. "Лично ко мне приходили за два с половиной года 27 раз. Приходили как СБУ, так и простые солдаты, которые слушали указания местных жителей, резко выступавших за Украину. Они знали мои взгляды, и не только мои, всей нашей семьи… Они били, да. Спасибо, что живой", - говорит мужчина на видео. По информации властей, украинские военные похожим образом издевались и продолжают издеваться над русскими, проживающими в Харьковской области.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины