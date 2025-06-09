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Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
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17:42 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/zhitel-2021846362.html
Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ
Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ
Эвакуированный житель Купянского района Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военнослужащие ВСУ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:42:00+03:00
2025-06-09T17:42:00+03:00
в мире
харьковская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Эвакуированный житель Купянского района Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военнослужащие ВСУ. Российская администрация Харьковской области разместила в своем Telegram-канале видео с жителем Купянского района, которого эвакуировали в безопасное место. На нем мужчина рассказывает, как ВСУ издевались над ним. "Лично ко мне приходили за два с половиной года 27 раз. Приходили как СБУ, так и простые солдаты, которые слушали указания местных жителей, резко выступавших за Украину. Они знали мои взгляды, и не только мои, всей нашей семьи… Они били, да. Спасибо, что живой", - говорит мужчина на видео. По информации властей, украинские военные похожим образом издевались и продолжают издеваться над русскими, проживающими в Харьковской области.
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Житель Харьковской области рассказал об избиениях на допросах ВСУ

Житель Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военные ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Эвакуированный житель Купянского района Харьковской области рассказал, как его допрашивали и избивали военнослужащие ВСУ.
Российская администрация Харьковской области разместила в своем Telegram-канале видео с жителем Купянского района, которого эвакуировали в безопасное место. На нем мужчина рассказывает, как ВСУ издевались над ним.
"Лично ко мне приходили за два с половиной года 27 раз. Приходили как СБУ, так и простые солдаты, которые слушали указания местных жителей, резко выступавших за Украину. Они знали мои взгляды, и не только мои, всей нашей семьи… Они били, да. Спасибо, что живой", - говорит мужчина на видео.
По информации властей, украинские военные похожим образом издевались и продолжают издеваться над русскими, проживающими в Харьковской области.
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В миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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