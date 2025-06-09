В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях"
Депутат Шеремет призвал Зеленского прекратить пляски на костях
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского прекратить "пляски на костях" и отдать приказ забрать тела погибших украинских военнослужащих.
"Обращаюсь к Зеленскому. Хватит устраивать шоу и пляски на костях военнослужащих ВСУ, которых сам же отправил на верную смерть", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, причина отказа Зеленского забирать тела погибших украинских военнослужащих кроется в деньгах и выплатах их семьям.
"Поведение Зеленского в высшей степени кощунственно. Ему удобно, чтобы все погибшие числились без вести пропавшими. Это позволяет и дальше говорить, что нет огромных людских потерь. Зеленский ясно дал понять, что финансовые обязательства перед павшими и их близкими, которые были насильно отправлены на фронт, захватившая власть в стране нацистская клика нести не собирается", - подчеркнул депутат.
Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.