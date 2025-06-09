Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях" - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021702689.html
В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях"
В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях" - РИА Новости, 09.06.2025
В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского прекратить "пляски на костях" и отдать приказ забрать тела погибших украинских... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:50:00+03:00
2025-06-09T06:50:00+03:00
россия
украина
владимир зеленский
владимир мединский
мария захарова
вооруженные силы украины
госдума рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_d328a1cefe75e9821db7e9255084ae1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского прекратить "пляски на костях" и отдать приказ забрать тела погибших украинских военнослужащих. "Обращаюсь к Зеленскому. Хватит устраивать шоу и пляски на костях военнослужащих ВСУ, которых сам же отправил на верную смерть", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, причина отказа Зеленского забирать тела погибших украинских военнослужащих кроется в деньгах и выплатах их семьям. "Поведение Зеленского в высшей степени кощунственно. Ему удобно, чтобы все погибшие числились без вести пропавшими. Это позволяет и дальше говорить, что нет огромных людских потерь. Зеленский ясно дал понять, что финансовые обязательства перед павшими и их близкими, которые были насильно отправлены на фронт, захватившая власть в стране нацистская клика нести не собирается", - подчеркнул депутат. Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.
https://ria.ru/20250608/gosduma-2021599377.html
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021230300.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_a301d0e2aa009208999bc1e1ced0336f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир зеленский, владимир мединский, мария захарова, вооруженные силы украины, госдума рф, нато
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях"

Депутат Шеремет призвал Зеленского прекратить пляски на костях

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского прекратить "пляски на костях" и отдать приказ забрать тела погибших украинских военнослужащих.
"Обращаюсь к Зеленскому. Хватит устраивать шоу и пляски на костях военнослужащих ВСУ, которых сам же отправил на верную смерть", - сказал Шеремет РИА Новости.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Госдуме прокомментировали отказ Киева забирать тела военных
Вчера, 10:02
По его мнению, причина отказа Зеленского забирать тела погибших украинских военнослужащих кроется в деньгах и выплатах их семьям.
"Поведение Зеленского в высшей степени кощунственно. Ему удобно, чтобы все погибшие числились без вести пропавшими. Это позволяет и дальше говорить, что нет огромных людских потерь. Зеленский ясно дал понять, что финансовые обязательства перед павшими и их близкими, которые были насильно отправлены на фронт, захватившая власть в стране нацистская клика нести не собирается", - подчеркнул депутат.
Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Зеленский сделал терроризм госидеологией, заявил Володин
6 июня, 07:24
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир МединскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныГосдума РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала