https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021702689.html

В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях"

В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях" - РИА Новости, 09.06.2025

В Госдуме призвали Зеленского прекратить "пляски на костях"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского прекратить "пляски на костях" и отдать приказ забрать тела погибших украинских... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:50:00+03:00

2025-06-09T06:50:00+03:00

2025-06-09T06:50:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского прекратить "пляски на костях" и отдать приказ забрать тела погибших украинских военнослужащих. "Обращаюсь к Зеленскому. Хватит устраивать шоу и пляски на костях военнослужащих ВСУ, которых сам же отправил на верную смерть", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, причина отказа Зеленского забирать тела погибших украинских военнослужащих кроется в деньгах и выплатах их семьям. "Поведение Зеленского в высшей степени кощунственно. Ему удобно, чтобы все погибшие числились без вести пропавшими. Это позволяет и дальше говорить, что нет огромных людских потерь. Зеленский ясно дал понять, что финансовые обязательства перед павшими и их близкими, которые были насильно отправлены на фронт, захватившая власть в стране нацистская клика нести не собирается", - подчеркнул депутат. Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.

https://ria.ru/20250608/gosduma-2021599377.html

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021230300.html

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россия, украина, владимир зеленский, владимир мединский, мария захарова, вооруженные силы украины, госдума рф, нато