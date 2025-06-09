https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021687072.html

В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела

В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела - РИА Новости, 09.06.2025

В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела

Украинцы должны потребовать от Владимира Зеленского уйти в отставку из-за его отказа забирать тела украинских боевиков, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T00:56:00+03:00

2025-06-09T00:56:00+03:00

2025-06-09T11:33:00+03:00

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артем дмитрук

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинцы должны потребовать от Владимира Зеленского уйти в отставку из-за его отказа забирать тела украинских боевиков, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!" — написал он.По словам политика, ответственность за это решение лежит полностью на главе киевского режима, который решил подло саботировать жест доброй воли со стороны Москвы.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.В воскресенье он сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. Как отметил Зорин, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.

https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021663194.html

https://ria.ru/20250608/evropa-2021649775.html

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

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