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В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела - РИА Новости, 09.06.2025
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00:56 09.06.2025 (обновлено: 11:33 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021687072.html
В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела
В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела - РИА Новости, 09.06.2025
В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела
Украинцы должны потребовать от Владимира Зеленского уйти в отставку из-за его отказа забирать тела украинских боевиков, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:56:00+03:00
2025-06-09T11:33:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинцы должны потребовать от Владимира Зеленского уйти в отставку из-за его отказа забирать тела украинских боевиков, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!" — написал он.По словам политика, ответственность за это решение лежит полностью на главе киевского режима, который решил подло саботировать жест доброй воли со стороны Москвы.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.В воскресенье он сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. Как отметил Зорин, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021663194.html
https://ria.ru/20250608/evropa-2021649775.html
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, артем дмитрук
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук
В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела

Дмитрук: нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинцы должны потребовать от Владимира Зеленского уйти в отставку из-за его отказа забирать тела украинских боевиков, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«
"Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!" — написал он.
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Вчера, 19:40
По словам политика, ответственность за это решение лежит полностью на главе киевского режима, который решил подло саботировать жест доброй воли со стороны Москвы.
Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
В воскресенье он сообщил, что Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится. Как отметил Зорин, есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, Россия ждет уведомления по специальному каналу.
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6 июня, 15:26
 
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