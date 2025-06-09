https://ria.ru/20250609/zavod-2021756604.html

Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК

Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК - РИА Новости, 09.06.2025

Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК

Один из задержанных рассказал на видео ФСБ России, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:17:00+03:00

2025-06-09T12:17:00+03:00

2025-06-09T14:26:00+03:00

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Один из задержанных рассказал на видео ФСБ России, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии.ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух россиян, планировавших диверсии на предприятии ОПК столичного региона. Один из задержанных рассказал, что был завербован Киевом с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий. "Мне было дано поручение устроитmся на работу на одно из оборонных предприятий, <...> Работая на предприятии, я вел разведку инженерных коммуникаций, фиксировал номера госзнаков на автомобилях неизвестных мне людей, после чего мне было дано задание сделать диверсию", — сказал задержанный.

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россия

киев

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Варвара Скокшина

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Задержанный о подготовке диверсии на предприятии ОПК Один из задержанных за подготовку диверсии на предприятии ОПК рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на заводе. Взрывные устройства, которые диверсанты пытались пронести на завод, были замаскированы под пауэрбанки. Признательные показания дали оба задержанных, следует из видео ФСБ. 2025-06-09T12:17 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия