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Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК - РИА Новости, 09.06.2025
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК
Один из задержанных рассказал на видео ФСБ России, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:17:00+03:00
2025-06-09T12:17:00+03:00
2025-06-09T14:26:00+03:00
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Один из задержанных рассказал на видео ФСБ России, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии.ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух россиян, планировавших диверсии на предприятии ОПК столичного региона. Один из задержанных рассказал, что был завербован Киевом с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий. "Мне было дано поручение устроитmся на работу на одно из оборонных предприятий, <...> Работая на предприятии, я вел разведку инженерных коммуникаций, фиксировал номера госзнаков на автомобилях неизвестных мне людей, после чего мне было дано задание сделать диверсию", — сказал задержанный.
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россия
киев
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Задержанный о подготовке диверсии на предприятии ОПК
Один из задержанных за подготовку диверсии на предприятии ОПК рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на заводе. Взрывные устройства, которые диверсанты пытались пронести на завод, были замаскированы под пауэрбанки. Признательные показания дали оба задержанных, следует из видео ФСБ.
2025-06-09T12:17
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК
ФСБ показала видео допроса задержанных за подготовку диверсии на предприятии ОПК