Рейтинг@Mail.ru
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 09.06.2025 (обновлено: 14:26 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/zavod-2021756604.html
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК - РИА Новости, 09.06.2025
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК
Один из задержанных рассказал на видео ФСБ России, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:17:00+03:00
2025-06-09T14:26:00+03:00
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021754510_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_721964e6552206dbe0dd1b5fdd7b902c.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Один из задержанных рассказал на видео ФСБ России, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии.ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух россиян, планировавших диверсии на предприятии ОПК столичного региона. Один из задержанных рассказал, что был завербован Киевом с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий. "Мне было дано поручение устроитmся на работу на одно из оборонных предприятий, &lt;...&gt; Работая на предприятии, я вел разведку инженерных коммуникаций, фиксировал номера госзнаков на автомобилях неизвестных мне людей, после чего мне было дано задание сделать диверсию", — сказал задержанный.
https://ria.ru/20250609/uscherb-2021733146.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанный о подготовке диверсии на предприятии ОПК
Один из задержанных за подготовку диверсии на предприятии ОПК рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на заводе. Взрывные устройства, которые диверсанты пытались пронести на завод, были замаскированы под пауэрбанки. Признательные показания дали оба задержанных, следует из видео ФСБ.
2025-06-09T12:17
true
PT2M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021754510_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_c04365eb74f984466a413b4093f2504e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный диверсант рассказал, чем занимался на заводе ОПК

ФСБ показала видео допроса задержанных за подготовку диверсии на предприятии ОПК

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Один из задержанных рассказал на видео ФСБ России, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии.
ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух россиян, планировавших диверсии на предприятии ОПК столичного региона. Один из задержанных рассказал, что был завербован Киевом с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий.
"Мне было дано поручение устроитmся на работу на одно из оборонных предприятий, <...> Работая на предприятии, я вел разведку инженерных коммуникаций, фиксировал номера госзнаков на автомобилях неизвестных мне людей, после чего мне было дано задание сделать диверсию", — сказал задержанный.
ФСБ о попытках недружественных стран добывать в России вооружение для Киева - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ФСБ предотвратила ущерб от незаконного вывоза авиакомплектующих для ВСУ
10:45
 
РоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала