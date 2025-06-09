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Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой - РИА Новости, 09.06.2025
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19:37 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/zaschita-2021874817.html
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой - РИА Новости, 09.06.2025
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменили неуплату налогов и легализацию денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:37:00+03:00
2025-06-09T19:37:00+03:00
россия
инна тлиашинова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменили неуплату налогов и легализацию денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей Алешкин. "Решение по аресту Тлиашиновой обжаловано", - сказал он. В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
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россия, инна тлиашинова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Инна Тлиашинова, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой

Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой за неуплату налогов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнна Тлиашинова
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Инна Тлиашинова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменили неуплату налогов и легализацию денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей Алешкин.
«
"Решение по аресту Тлиашиновой обжаловано", - сказал он.
В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
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РоссияИнна ТлиашиноваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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