https://ria.ru/20250609/zaschita-2021874817.html

Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой

Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой - РИА Новости, 09.06.2025

Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой

Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменили неуплату налогов и легализацию денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:37:00+03:00

2025-06-09T19:37:00+03:00

2025-06-09T19:37:00+03:00

россия

инна тлиашинова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменили неуплату налогов и легализацию денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей Алешкин. "Решение по аресту Тлиашиновой обжаловано", - сказал он. В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.

https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, инна тлиашинова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия