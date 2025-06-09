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В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение - РИА Новости, 09.06.2025
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15:28 09.06.2025 (обновлено: 15:31 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/zaporozhskaya-2021812473.html
В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение
В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение - РИА Новости, 09.06.2025
В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение
В Запорожской области завершили аварийно-восстановительные работы в системе электроснабжения, ведется поэтапное подключение потребителей, сообщает министерство... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:28:00+03:00
2025-06-09T15:31:00+03:00
запорожская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. В Запорожской области завершили аварийно-восстановительные работы в системе электроснабжения, ведется поэтапное подключение потребителей, сообщает министерство энергетики региона в Telegram-канале.Ранее министерство сообщало, что сбой произошел в электроснабжении Запорожской области из-за внештатной ситуации."Аварийно-восстановительные работы завершены, ведется поэтапное подключение потребителей в регионе", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250609/snajpery-2021713644.html
запорожская область
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запорожская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия
Запорожская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия
В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение

В Запорожской области завершили работы после отключения электроэнергии

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. В Запорожской области завершили аварийно-восстановительные работы в системе электроснабжения, ведется поэтапное подключение потребителей, сообщает министерство энергетики региона в Telegram-канале.
Ранее министерство сообщало, что сбой произошел в электроснабжении Запорожской области из-за внештатной ситуации.
"Аварийно-восстановительные работы завершены, ведется поэтапное подключение потребителей в регионе", - говорится в сообщении ведомства.
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Запорожская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
 
 
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