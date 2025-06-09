https://ria.ru/20250609/zaporozhskaya-2021812473.html

В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение

В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение - РИА Новости, 09.06.2025

В Запорожской области начали восстанавливать электроснабжение

В Запорожской области завершили аварийно-восстановительные работы в системе электроснабжения, ведется поэтапное подключение потребителей, сообщает министерство... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:28:00+03:00

2025-06-09T15:28:00+03:00

2025-06-09T15:31:00+03:00

запорожская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. В Запорожской области завершили аварийно-восстановительные работы в системе электроснабжения, ведется поэтапное подключение потребителей, сообщает министерство энергетики региона в Telegram-канале.Ранее министерство сообщало, что сбой произошел в электроснабжении Запорожской области из-за внештатной ситуации."Аварийно-восстановительные работы завершены, ведется поэтапное подключение потребителей в регионе", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250609/snajpery-2021713644.html

запорожская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия