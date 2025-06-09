https://ria.ru/20250609/zapad-2021776163.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2025

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, противник потерял более 220... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:25:00+03:00

2025-06-09T13:25:00+03:00

2025-06-09T13:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск и Изюмское Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы "Пиранья" и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021766008.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины