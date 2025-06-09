https://ria.ru/20250609/zapad-2021776163.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2025
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, противник потерял более 220... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:25:00+03:00
2025-06-09T13:25:00+03:00
2025-06-09T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск и Изюмское Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы "Пиранья" и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021766008.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада"