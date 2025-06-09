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В Калужской области задержали подозреваемых в организации игорного бизнеса
В Калужской области задержали подозреваемых в организации игорного бизнеса - РИА Новости, 09.06.2025
В Калужской области задержали подозреваемых в организации игорного бизнеса
Трое участников запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ* организовали в колониях игорный бизнес, чтобы собирать деньги для криминальных авторитетов,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:30:00+03:00
2025-06-09T10:30:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Трое участников запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ* организовали в колониях игорный бизнес, чтобы собирать деньги для криминальных авторитетов, подозреваемых задержали в Калужской области, сообщили СУСК и УФСБ по региону. Один из подозреваемых - ранее судимый за особо тяжкое преступление житель Балабанова – задержан. Двое других переведены в следственный изолятор. "Житель Балабанова назначил двух заключенных неформальными лидерами в колониях № 3 и № 4 Калужской области с целью организации нелегального игорного бизнеса и сбора денег среди осужденных для авторитетных заключенных", - говорится в сообщении СУСК. По данным УФСБ, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной экстремистской организации). Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*). С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенное в России экстремистское движение.
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происшествия, россия, калужская область
Происшествия, Россия, Калужская область
В Калужской области задержали подозреваемых в организации игорного бизнеса
В Калужской области задержали трех подозреваемых в организации игорного бизнеса
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Трое участников запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ* организовали в колониях игорный бизнес, чтобы собирать деньги для криминальных авторитетов, подозреваемых задержали в Калужской области, сообщили СУСК и УФСБ по региону.
Один из подозреваемых - ранее судимый за особо тяжкое преступление житель Балабанова – задержан. Двое других переведены в следственный изолятор.
"Житель Балабанова назначил двух заключенных неформальными лидерами в колониях № 3 и № 4 Калужской области
с целью организации нелегального игорного бизнеса и сбора денег среди осужденных для авторитетных заключенных", - говорится в сообщении СУСК.
По данным УФСБ, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ
(участие в деятельности запрещенной экстремистской организации).
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*). С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенное в России экстремистское движение.