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В Калужской области задержали подозреваемых в организации игорного бизнеса

В Калужской области задержали подозреваемых в организации игорного бизнеса - РИА Новости, 09.06.2025

В Калужской области задержали подозреваемых в организации игорного бизнеса

Трое участников запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ* организовали в колониях игорный бизнес, чтобы собирать деньги для криминальных авторитетов,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:30:00+03:00

2025-06-09T10:30:00+03:00

2025-06-09T10:30:00+03:00

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Трое участников запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ* организовали в колониях игорный бизнес, чтобы собирать деньги для криминальных авторитетов, подозреваемых задержали в Калужской области, сообщили СУСК и УФСБ по региону. Один из подозреваемых - ранее судимый за особо тяжкое преступление житель Балабанова – задержан. Двое других переведены в следственный изолятор. "Житель Балабанова назначил двух заключенных неформальными лидерами в колониях № 3 и № 4 Калужской области с целью организации нелегального игорного бизнеса и сбора денег среди осужденных для авторитетных заключенных", - говорится в сообщении СУСК. По данным УФСБ, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной экстремистской организации). Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*). С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20250605/stavropole-2021066543.html

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происшествия, россия, калужская область