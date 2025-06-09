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В Лос-Анджелесе во время протестов 8 июня задержали 27 человек - РИА Новости, 09.06.2025
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10:26 09.06.2025 (обновлено: 10:56 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/zaderzhanie-2021725060.html
В Лос-Анджелесе во время протестов 8 июня задержали 27 человек
В Лос-Анджелесе во время протестов 8 июня задержали 27 человек - РИА Новости, 09.06.2025
В Лос-Анджелесе во время протестов 8 июня задержали 27 человек
По меньшей мере 27 человек были задержаны в воскресенье в Лос-Анджелесе во время акций протеста против миграционной политики США, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:26:00+03:00
2025-06-09T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек были задержаны в воскресенье в Лос-Анджелесе во время акций протеста против миграционной политики США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек."Всего в центре Лос-Анджелеса в воскресенье были произведены 27 задержаний", - сообщил главы полиции города Джим Макдоннелл на вечерней пресс-конференции.По словам Макдоннелла, предполагаемые правонарушения включают попытку бросить коктейль Молотова в полицейского и таран мотоциклом полицейского кордона.Из 27 задержанных 17 были арестованы сотрудниками Калифорнийского дорожного патруля при расчистке протестующих с автомагистрали 101, ещё 10 человек - полицией Лос-Анджелеса в ходе столкновений в центре города, уточнил Макдоннелл.
https://ria.ru/20250609/politseyskiy-2021721532.html
https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
В Лос-Анджелесе во время протестов 8 июня задержали 27 человек

В Лос-Анджелесе 8 июня задержали 27 протестующих против миграционной политики

© AP Photo / Eric ThayerПротесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Eric Thayer
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек были задержаны в воскресенье в Лос-Анджелесе во время акций протеста против миграционной политики США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей
10:08
"Всего в центре Лос-Анджелеса в воскресенье были произведены 27 задержаний", - сообщил главы полиции города Джим Макдоннелл на вечерней пресс-конференции.
По словам Макдоннелла, предполагаемые правонарушения включают попытку бросить коктейль Молотова в полицейского и таран мотоциклом полицейского кордона.
Из 27 задержанных 17 были арестованы сотрудниками Калифорнийского дорожного патруля при расчистке протестующих с автомагистрали 101, ещё 10 человек - полицией Лос-Анджелеса в ходе столкновений в центре города, уточнил Макдоннелл.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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08:00
 
В миреЛос-АнджелесПротесты в Калифорнии
 
 
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