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СМИ: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих - РИА Новости, 09.06.2025
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07:34 09.06.2025
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СМИ: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих
СМИ: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих
Не менее четырех человек получили травмы в результате взрыва на базе американских ВВС в Японии Кадэна, инцидент не несет угрозы распространения пожара или... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:34:00+03:00
2025-06-09T07:34:00+03:00
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ТОКИО, 9 июн - РИА Новости. Не менее четырех человек получили травмы в результате взрыва на базе американских ВВС в Японии Кадэна, инцидент не несет угрозы распространения пожара или дальнейших взрывов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны страны. Ранее в понедельник японские СМИ сообщили о взрыве на объекте на территории американской базы, управляемом силами самообороны Японии. Не исключалось, что инцидент произошел на объекте временного хранения обнаруженных неразорвавшихся снарядов. Агентство Киодо уточняет, что взрыв произошел, когда служащие сил самообороны Японии вели приготовления к утилизации неразовавшегося боеприпаса. Все четверо пострадавших - военнослужащие гарнизона Наха наземных сил самообороны Японии. У них рваные раны рук и оглушение.
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в мире, япония, наха
В мире, Япония, Наха
СМИ: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих

Kyodo: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
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ТОКИО, 9 июн - РИА Новости. Не менее четырех человек получили травмы в результате взрыва на базе американских ВВС в Японии Кадэна, инцидент не несет угрозы распространения пожара или дальнейших взрывов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны страны.
Ранее в понедельник японские СМИ сообщили о взрыве на объекте на территории американской базы, управляемом силами самообороны Японии. Не исключалось, что инцидент произошел на объекте временного хранения обнаруженных неразорвавшихся снарядов.
Агентство Киодо уточняет, что взрыв произошел, когда служащие сил самообороны Японии вели приготовления к утилизации неразовавшегося боеприпаса. Все четверо пострадавших - военнослужащие гарнизона Наха наземных сил самообороны Японии. У них рваные раны рук и оглушение.
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ: на базе ВВС США в Японии произошел взрыв
06:57
 
В миреЯпонияНаха
 
 
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