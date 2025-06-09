https://ria.ru/20250609/yaponiya-2021705069.html

СМИ: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих

СМИ: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ: при взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военнослужащих

Не менее четырех человек получили травмы в результате взрыва на базе американских ВВС в Японии Кадэна, инцидент не несет угрозы распространения пожара или... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:34:00+03:00

2025-06-09T07:34:00+03:00

2025-06-09T07:34:00+03:00

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ТОКИО, 9 июн - РИА Новости. Не менее четырех человек получили травмы в результате взрыва на базе американских ВВС в Японии Кадэна, инцидент не несет угрозы распространения пожара или дальнейших взрывов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны страны. Ранее в понедельник японские СМИ сообщили о взрыве на объекте на территории американской базы, управляемом силами самообороны Японии. Не исключалось, что инцидент произошел на объекте временного хранения обнаруженных неразорвавшихся снарядов. Агентство Киодо уточняет, что взрыв произошел, когда служащие сил самообороны Японии вели приготовления к утилизации неразовавшегося боеприпаса. Все четверо пострадавших - военнослужащие гарнизона Наха наземных сил самообороны Японии. У них рваные раны рук и оглушение.

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