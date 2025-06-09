https://ria.ru/20250609/vzyatka-2021693456.html

Экс-замглаву "Ростехнадзора" обвинили в 24 эпизодах получения взяток

Экс-замглаву "Ростехнадзора" обвинили в 24 эпизодах получения взяток - РИА Новости, 09.06.2025

Экс-замглаву "Ростехнадзора" обвинили в 24 эпизодах получения взяток

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления "Ростехнадзора" в Приморье завершено, он обвиняется в 24... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:28:00+03:00

2025-06-09T03:28:00+03:00

2025-06-09T03:28:00+03:00

происшествия

жилье

россия

приморский край

владивосток

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления "Ростехнадзора" в Приморье завершено, он обвиняется в 24 эпизодах получения взяток, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В июне 2024 года прокуратура Приморья отметила, что заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора заключен под стражу по подозрению в получении взятки в 100 тысяч рублей за быстрый допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, обеспечивающей электроснабжение новостроек на улице Опорной во Владивостоке. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Дальневосточного управления "Ростехнадзора". Он обвиняется в 24 эпизодах получения взяток группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК региона. По версии следствия, экс-замглавы получил 80 тысяч рублей от строительной организации за ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Борисенко, аналогичную сумму в августе 2023 года за подключение электричества к дому и автостоянкам на улице Адмирала Горшкова, а также взятки от застройщика в апреле 2023 года и январе 2024 года за допуск к электроснабжению жилых домов в районе Снеговой Пади. СУСК уточняет, что обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, и оно направлено прокурору. Следователи СКР продолжают расследование в отношении остальных фигурантов, добавляет ведомство.

https://ria.ru/20250606/vzyatka-2021345031.html

https://ria.ru/20250605/sk-2021168249.html

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происшествия, жилье, россия, приморский край, владивосток, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)