https://ria.ru/20250609/vystavka-2021834629.html

В Москве открывается фотовыставка о красоте и многообразии России

В Москве открывается фотовыставка о красоте и многообразии России - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве открывается фотовыставка о красоте и многообразии России

В столичном Центре Международной Торговли открылась фотовыставка "Красавица Россия", посвященная различным регионам страны, сообщили РИА Новости организаторы... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:36:00+03:00

2025-06-09T16:36:00+03:00

2025-06-09T16:36:00+03:00

россия

горный алтай

москва

русское географическое общество

культура

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В столичном Центре Международной Торговли открылась фотовыставка "Красавица Россия", посвященная различным регионам страны, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Зрители смогут увидеть красоту старинных русских городов Золотого кольца – таких как Владимир, Суздаль, Ярославль, Ростов, Сергиев Посад, а также Великий Новгород, Псков, Изборск, Печоры, Коломна, Зарайск, Калуга, Плёс… В неё вошли и фотографии Северной столицы – Санкт-Петербурга и его пригородов, красоты Ладоги, Валаама, Карелии, Заполярья и Кольского полуострова – Мурманска, Хибин, Баренцева моря, удивительного Дальнего Востока. Выставка также открывает красоты Сибири: Горного Алтая, Красноярского края, Хакасии, Горной Шории и Байкала – зачастую малоизведанные и труднодоступные", - рассказали организаторы.Всего на выставке представлено более 70 фотографий из более 20 регионов, 25 городов и 9 островов России. Большинство фотографий сопровождаются аудиогидом с подробным описанием места, где сделан снимок, или историей, связанной с ним. "Любовь к путешествиям и красоте родной земли мне привили поездки в Горный Алтай, тогда ещё не настолько затронутый индустрией туризма, более 20 лет назад. В этих поездках я увидел, насколько красива, уникальна и неописуемо прекрасна наша природа. Общение с земляками, горячо любящими Сибирь, Россию и её природу, очень помогло мне в этом. Довелось мне побывать и в очень многих странах самых разных регионов Земли, но скажу честно: нигде не видел такой красоты, такого богатства и разнообразия – природного и культурного, и столько всего родного сердцу русского человека, как в России. Именно ей – моей любимой Родине – и посвящена эта экспозиция", - рассказывает автор выставки Владимир Ларин. Выставка продлится до 20 июня. Вход свободный. Владимир Ларин – фотограф-любитель и путешественник, член Русского географического общества, автор фотовыставки "Красавица Россия". Свои первые фотографии делал на плёночный фотоаппарат "Смена", и с тех пор занимается фотографией более 25 лет. На протяжении многих лет активно путешествует по разным городам и регионам России.

https://ria.ru/20250216/turizm-1998675331.html

https://ria.ru/20250306/vystavka-2003215114.html

россия

горный алтай

москва

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россия, горный алтай, москва, русское географическое общество, культура