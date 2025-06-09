https://ria.ru/20250609/vystavka-2021812926.html

Девять животных из приютов обрели семью благодаря выставке на ВДНХ

Девять животных из приютов обрели семью благодаря выставке на ВДНХ - РИА Новости, 09.06.2025

Девять животных из приютов обрели семью благодаря выставке на ВДНХ

Девять животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве, сообщает столичный комплекс... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:31:00+03:00

2025-06-09T15:31:00+03:00

2025-06-09T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Девять животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Девять животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" обрели семью благодаря выставке-пристройству, прошедшей в выходные на ВДНХ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что домой уехали семь кошек и две собаки - почти половина участвующих в выставке животных. "С хозяевами провели собеседование, заключили договор, а после передали им животных. Сегодня они уже адаптируются к новой жизни и радуют своих домашних", - добавляется в сообщении. Уточняется, что все животные в городских приютах здоровы и готовы к жизни в семье. Навестить их можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00 часов, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт.

https://ria.ru/20250608/zhivotnye-2021643854.html

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