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ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области - РИА Новости, 09.06.2025
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16:37 09.06.2025 (обновлено: 16:44 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vsu-2021835016.html
ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области
ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области - РИА Новости, 09.06.2025
ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали Корочанский район Белгородской области, повреждены грузовой автомобиль и трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:37:00+03:00
2025-06-09T16:44:00+03:00
происшествия
корочанский район
белгородская область
короча
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Корочанский район Белгородской области, повреждены грузовой автомобиль и трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Корочанский район под ударом беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль с цистерной — пожарными расчётами огонь ликвидирован. Второй БПЛА сдетонировал на парковке коммерческого объекта в районе села Погореловка — повреждён трактор", - написал Гладков. Он добавил, что произошло возгорание сухой травы, которое ликвидировано сотрудниками МЧС. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор. Корочанский район находится в центре Белгородской области и граничит с семью другими районами региона.
https://ria.ru/20250609/gorlovka-2021816695.html
корочанский район
белгородская область
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происшествия, корочанский район, белгородская область, короча, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Корочанский район, Белгородская область, Короча, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области

ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ на автодороге Короча — Белгород в Белгородской области. 9 июня 2025
Последствия удара ВСУ на автодороге Короча — Белгород в Белгородской области. 9 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ на автодороге Короча — Белгород в Белгородской области. 9 июня 2025
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Корочанский район Белгородской области, повреждены грузовой автомобиль и трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Корочанский район под ударом беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке автодороги КорочаБелгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль с цистерной — пожарными расчётами огонь ликвидирован. Второй БПЛА сдетонировал на парковке коммерческого объекта в районе села Погореловка — повреждён трактор", - написал Гладков.
Он добавил, что произошло возгорание сухой травы, которое ликвидировано сотрудниками МЧС. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.
Корочанский район находится в центре Белгородской области и граничит с семью другими районами региона.
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ПроисшествияКорочанский районБелгородская областьКорочаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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