https://ria.ru/20250609/vsu-2021835016.html

ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области

ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области - РИА Новости, 09.06.2025

ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали Корочанский район Белгородской области, повреждены грузовой автомобиль и трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:37:00+03:00

2025-06-09T16:37:00+03:00

2025-06-09T16:44:00+03:00

происшествия

корочанский район

белгородская область

короча

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Корочанский район Белгородской области, повреждены грузовой автомобиль и трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Корочанский район под ударом беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль с цистерной — пожарными расчётами огонь ликвидирован. Второй БПЛА сдетонировал на парковке коммерческого объекта в районе села Погореловка — повреждён трактор", - написал Гладков. Он добавил, что произошло возгорание сухой травы, которое ликвидировано сотрудниками МЧС. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор. Корочанский район находится в центре Белгородской области и граничит с семью другими районами региона.

https://ria.ru/20250609/gorlovka-2021816695.html

корочанский район

белгородская область

короча

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Варвара Скокшина

происшествия, корочанский район, белгородская область, короча, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)