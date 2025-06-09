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ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области
ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области - РИА Новости, 09.06.2025
ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали Корочанский район Белгородской области, повреждены грузовой автомобиль и трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:37:00+03:00
2025-06-09T16:37:00+03:00
2025-06-09T16:44:00+03:00
происшествия
корочанский район
белгородская область
короча
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Корочанский район Белгородской области, повреждены грузовой автомобиль и трактор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Корочанский район под ударом беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль с цистерной — пожарными расчётами огонь ликвидирован. Второй БПЛА сдетонировал на парковке коммерческого объекта в районе села Погореловка — повреждён трактор", - написал Гладков. Он добавил, что произошло возгорание сухой травы, которое ликвидировано сотрудниками МЧС. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор. Корочанский район находится в центре Белгородской области и граничит с семью другими районами региона.
https://ria.ru/20250609/gorlovka-2021816695.html
корочанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, корочанский район, белгородская область, короча, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Корочанский район, Белгородская область, Короча, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области
ВСУ атаковали дронами Корочанский район Белгородской области, пострадавших нет