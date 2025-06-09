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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 09.06.2025 (обновлено: 13:30 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vsu-2021776308.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 09.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих и три орудия артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:25:00+03:00
2025-06-09T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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часов яр
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих и три орудия артиллерии, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Пазено, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу Paladin производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.
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северск, часов яр, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих и три орудия артиллерии, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Пазено, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Уточняется, что противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу Paladin производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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