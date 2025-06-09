https://ria.ru/20250609/vsu-2021776308.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 09.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих и три орудия артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:25:00+03:00

2025-06-09T13:25:00+03:00

2025-06-09T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

вооруженные силы украины

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих и три орудия артиллерии, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Пазено, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу Paladin производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

часов яр

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северск, часов яр, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)