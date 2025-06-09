https://ria.ru/20250609/vsu-2021720483.html
Украина ежедневно пытается нарушить морскую границу России, заявил Патрушев
Украина ежедневно пытается нарушить морскую границу России, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.06.2025
Украина ежедневно пытается нарушить морскую границу России, заявил Патрушев
Украинские бандформирования практически ежедневно пытаются нарушить морскую границу России в Азово-Черноморском бассейне, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:03:00+03:00
2025-06-09T10:03:00+03:00
2025-06-09T10:03:00+03:00
россия
украина
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские бандформирования практически ежедневно пытаются нарушить морскую границу России в Азово-Черноморском бассейне, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru. "Попытки нарушить морскую границу Российской Федерации в Азово-Черноморском бассейне предпринимаются бандформированиями Украины практически ежедневно", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, николай патрушев, безопасность
Россия, Украина, Николай Патрушев, Безопасность
Украина ежедневно пытается нарушить морскую границу России, заявил Патрушев
Патрушев: Украина пытается нарушить границу РФ в Азово-Черноморском бассейне