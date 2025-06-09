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Более тысячи британских врачей выступили против проекта об эвтаназии - РИА Новости, 09.06.2025
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11:20 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/vrachi-2021741453.html
Более тысячи британских врачей выступили против проекта об эвтаназии
Более тысячи британских врачей выступили против проекта об эвтаназии - РИА Новости, 09.06.2025
Более тысячи британских врачей выступили против проекта об эвтаназии
Более тысячи медицинских специалистов в Великобритании обратились к парламентариям с призывом проголосовать против законопроекта о легализации эвтаназии для... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:20:00+03:00
2025-06-09T11:20:00+03:00
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ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости. Более тысячи медицинских специалистов в Великобритании обратились к парламентариям с призывом проголосовать против законопроекта о легализации эвтаназии для неизлечимо больных, находящегося сейчас на рассмотрении в парламенте, сообщил в понедельник телеканал Sky News. Билль предполагает оказание помощи в уходе из жизни неизлечимо больным людям, которым осталось жить меньше полугода. Просить об эвтаназии смогут вменяемые лица старше 18 лет. "Более тысячи врачей направили письмо депутатам, призывая их проголосовать против законопроекта об эвтаназии, называя его "реальной угрозой как для пациентов, так и для медработников", - говорится в сообщении телеканала. В пятницу текст вернется в нижнюю палату парламента, где начнется третье чтение, а 20 июня парламентарии проведут по нему голосование, передаёт Sky News. При одобрении законопроект направится на рассмотрение в Палату лордов (верхнюю палату парламента). Однако многие врачи, в том числе заслуженные обладатели ордена Британской империи, выступают против принятия этого законопроекта, сообщает телеканал. Они считают, что власти заслушали недостаточно свидетельств со стороны медицинских специалистов, людей с ограниченными возможностями и представителей маргинализированных групп. При этом даже некоторые доктора, которые поддерживают идею эвтаназии или относятся к ней нейтрально, обеспокоены рассматриваемым текстом, говорится в материале. В частности, врачи опасаются, что медики не смогут должным образом определять, когда людей принуждают уйти из жизни, передаёт Sky News. Закрепление в законе права на эвтаназию также может усилить социальное неравенство. Кроме того, медицинские прогнозы не всегда бывают точны, из-за чего пациенты могут выбрать эвтаназию, хотя могли быть прожить ещё долгие месяцы или годы, сообщает телеканал. Законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных был представлен в октябре 2024 года. В конце ноября большинство британских депутатов одобрили его во втором чтении. Ранее газета Times опубликовала результаты опроса, согласно которому 65% британцев высказались за легализацию эвтаназии, 13% - против и 22% не определились. В то же время министр юстиции Британии Шабана Махмуд выступила против законопроекта об эвтаназии, заявив, что государство "не должно предлагать смерть в качестве услуги".
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Более тысячи британских врачей выступили против проекта об эвтаназии

Более тысячи врачей в Британии призвали голосовать против проекта об эвтаназии

© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в Британии
Медицинские сотрудники в Британии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в Британии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости. Более тысячи медицинских специалистов в Великобритании обратились к парламентариям с призывом проголосовать против законопроекта о легализации эвтаназии для неизлечимо больных, находящегося сейчас на рассмотрении в парламенте, сообщил в понедельник телеканал Sky News.
Билль предполагает оказание помощи в уходе из жизни неизлечимо больным людям, которым осталось жить меньше полугода. Просить об эвтаназии смогут вменяемые лица старше 18 лет.
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"Более тысячи врачей направили письмо депутатам, призывая их проголосовать против законопроекта об эвтаназии, называя его "реальной угрозой как для пациентов, так и для медработников", - говорится в сообщении телеканала.
В пятницу текст вернется в нижнюю палату парламента, где начнется третье чтение, а 20 июня парламентарии проведут по нему голосование, передаёт Sky News. При одобрении законопроект направится на рассмотрение в Палату лордов (верхнюю палату парламента).
Однако многие врачи, в том числе заслуженные обладатели ордена Британской империи, выступают против принятия этого законопроекта, сообщает телеканал. Они считают, что власти заслушали недостаточно свидетельств со стороны медицинских специалистов, людей с ограниченными возможностями и представителей маргинализированных групп. При этом даже некоторые доктора, которые поддерживают идею эвтаназии или относятся к ней нейтрально, обеспокоены рассматриваемым текстом, говорится в материале.
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В частности, врачи опасаются, что медики не смогут должным образом определять, когда людей принуждают уйти из жизни, передаёт Sky News. Закрепление в законе права на эвтаназию также может усилить социальное неравенство. Кроме того, медицинские прогнозы не всегда бывают точны, из-за чего пациенты могут выбрать эвтаназию, хотя могли быть прожить ещё долгие месяцы или годы, сообщает телеканал.
Законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных был представлен в октябре 2024 года. В конце ноября большинство британских депутатов одобрили его во втором чтении.
Ранее газета Times опубликовала результаты опроса, согласно которому 65% британцев высказались за легализацию эвтаназии, 13% - против и 22% не определились. В то же время министр юстиции Британии Шабана Махмуд выступила против законопроекта об эвтаназии, заявив, что государство "не должно предлагать смерть в качестве услуги".
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