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Евросоюз готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен

Евросоюз готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен - РИА Новости, 09.06.2025

Евросоюз готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен

Евросоюз работает над проектом плановой войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:14:00+03:00

2025-06-09T17:14:00+03:00

2025-06-09T17:14:00+03:00

в мире

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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Евросоюз работает над проектом плановой войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне. "ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Я должна вам сказать: сегодня все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала, патологически, занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке. Мы, европейцы, знающие цену пролитой крови, мы не хотим войны, мы не хотим лидеров, которые играют в солдатиков!" - сказала Ле Пен, выступая на мероприятии. Трансляция велась в аккаунте "Патриотов за Европу" на YouTube.Он также усомнилась в том, что кто-то во Франции под лидерством президента Эммануэля Макрона сегодня поверит, что она сможет вести интенсивную войну, тогда как "не в состоянии справиться с хаосом, который творился после матча "ПСЖ-Интер" в 200 метрах от Елисейского дворца".

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, франция, восток, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент, евросоюз, youtube