https://ria.ru/20250609/vostok-2021777962.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 09.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:32:00+03:00

2025-06-09T13:32:00+03:00

2025-06-09T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250609/peskov-2021762685.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)