https://ria.ru/20250609/vostok-2021777962.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 09.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:32:00+03:00
2025-06-09T13:32:00+03:00
2025-06-09T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли до 205 украинских военных и два танка в зоне действия "Востока"