https://ria.ru/20250609/voennye-2021777163.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 09.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 100 военных Украины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:28:00+03:00

2025-06-09T13:28:00+03:00

2025-06-09T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 100 военных Украины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Варвара Скокшина

украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины