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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/voennye-2021777163.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 09.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 100 военных Украины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:28:00+03:00
2025-06-09T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 100 военных Украины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до ста украинских военных в зоне действия "Днепра"

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 100 военных Украины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных
12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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