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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 09.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 100 военных Украины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:28:00+03:00
2025-06-09T13:28:00+03:00
2025-06-09T13:28:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 100 военных Украины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до ста украинских военных в зоне действия "Днепра"