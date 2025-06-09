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Умерла внучка Станиславского и правнучка Льва Толстого инокиня Олимпиада - РИА Новости, 09.06.2025
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20:02 09.06.2025
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Умерла внучка Станиславского и правнучка Льва Толстого инокиня Олимпиада
Умерла внучка Станиславского и правнучка Льва Толстого инокиня Олимпиада - РИА Новости, 09.06.2025
Умерла внучка Станиславского и правнучка Льва Толстого инокиня Олимпиада
Инокиня Олимпиада, в миру Ольга Алексеева-Мардухаева, последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского, умерла в Париже на 93-м году жизни,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:02:00+03:00
2025-06-09T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Инокиня Олимпиада, в миру Ольга Алексеева-Мардухаева, последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского, умерла в Париже на 93-м году жизни, сообщила пресс-служба Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова."Художественный театр выражает глубокие соболезнования семье и близким Ольги Игоревны" — говорится в заявлении.Ольга Игоревна Алексеева-Мардухаева родилась 4 марта 1933 года в Париже в семье русских эмигрантов. Она была правнучкой писателя Льва Николаевича Толстого и внучкой Константина Сергеевича Станиславского по отцовской линии.Алексеева-Мардухаева была другом Художественного театра, Музея МХАТ и одним из инициаторов установки памятника основателям МХТ в Камергерском переулке в Москве. Как подчеркивается в сообщении театра, она почти не сохранила детских воспоминаний о встречах с дедом, но отдала много сил делу сохранения и пропаганде его творческого наследия.Прощание с Алексеевой-Мардухаевой состоится 10 июня в Трехсвятительском кафедральном соборе Парижа.
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париж, москва, константин станиславский, лев толстой (писатель), россия, франция
Париж, Москва, Константин Станиславский, Лев Толстой (писатель), Россия, Франция
Умерла внучка Станиславского и правнучка Льва Толстого инокиня Олимпиада

Внучка Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева умерла в возрасте 92 лет

© Фото : МХТ им. А. П. ЧеховаОльга Алексеева-Мардухаева
Ольга Алексеева-Мардухаева - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : МХТ им. А. П. Чехова
Ольга Алексеева-Мардухаева. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Инокиня Олимпиада, в миру Ольга Алексеева-Мардухаева, последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского, умерла в Париже на 93-м году жизни, сообщила пресс-служба Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова.
"Художественный театр выражает глубокие соболезнования семье и близким Ольги Игоревны" — говорится в заявлении.
Ольга Игоревна Алексеева-Мардухаева родилась 4 марта 1933 года в Париже в семье русских эмигрантов. Она была правнучкой писателя Льва Николаевича Толстого и внучкой Константина Сергеевича Станиславского по отцовской линии.
Алексеева-Мардухаева была другом Художественного театра, Музея МХАТ и одним из инициаторов установки памятника основателям МХТ в Камергерском переулке в Москве. Как подчеркивается в сообщении театра, она почти не сохранила детских воспоминаний о встречах с дедом, но отдала много сил делу сохранения и пропаганде его творческого наследия.
Прощание с Алексеевой-Мардухаевой состоится 10 июня в Трехсвятительском кафедральном соборе Парижа.
 
ПарижМоскваКонстантин СтаниславскийЛев Толстой (писатель)РоссияФранция
 
 
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