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Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным
Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным - РИА Новости, 09.06.2025
Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным
Минобороны РФ обнародовало кадры звонков родственникам российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, возвращенных с подконтрольной Киеву территории. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:35:00+03:00
2025-06-09T17:35:00+03:00
2025-06-09T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры звонков родственникам российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, возвращенных с подконтрольной Киеву территории.На кадрах ведомства российские военнослужащие, находящиеся в Белоруссии, звонят мамам, разговаривают, обещают, что скоро прилетят в РФ. На другом конце провода родные не сдерживают слез."Летим из Белоруссии в Москву, скоро будем дома... Я чувствую то, что мы выбрались из этого ужаса, где терпели унижения, и мы наконец-то попадем домой, к себе на Родину, к своим родным", - сказал один из военнослужащих.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.
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"Жив-здоров, нормально все". Освобожденные из плена российские солдаты звонят родным
"Жив-здоров, нормально все". Освобожденные в понедельник в результате обмена российские военнослужащие скоро вернутся домой. Минобороны опубликовало видео их разговоров по телефону с родными.
2025-06-09T17:35
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киев, россия, белоруссия, здоровье - общество, в мире
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Здоровье - Общество, В мире
Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным
Минобороны показало кадры звонков родственникам вернувшихся из плена военных