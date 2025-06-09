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Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным

Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным - РИА Новости, 09.06.2025

Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным

Минобороны РФ обнародовало кадры звонков родственникам российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, возвращенных с подконтрольной Киеву территории. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:35:00+03:00

2025-06-09T17:35:00+03:00

2025-06-09T17:53:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры звонков родственникам российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, возвращенных с подконтрольной Киеву территории.На кадрах ведомства российские военнослужащие, находящиеся в Белоруссии, звонят мамам, разговаривают, обещают, что скоро прилетят в РФ. На другом конце провода родные не сдерживают слез."Летим из Белоруссии в Москву, скоро будем дома... Я чувствую то, что мы выбрались из этого ужаса, где терпели унижения, и мы наконец-то попадем домой, к себе на Родину, к своим родным", - сказал один из военнослужащих.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html

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"Жив-здоров, нормально все". Освобожденные из плена российские солдаты звонят родным "Жив-здоров, нормально все". Освобожденные в понедельник в результате обмена российские военнослужащие скоро вернутся домой. Минобороны опубликовало видео их разговоров по телефону с родными. 2025-06-09T17:35 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, белоруссия, здоровье - общество, в мире