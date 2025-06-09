Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с первой группой возвращенных российских бойцов - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 09.06.2025 (обновлено: 15:29 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/video-2021809898.html
Минобороны показало кадры с первой группой возвращенных российских бойцов
Минобороны показало кадры с первой группой возвращенных российских бойцов - РИА Новости, 09.06.2025
Минобороны показало кадры с первой группой возвращенных российских бойцов
Минобороны РФ обнародовало ролик с возвращенной с подконтрольной Киеву территории первой группой российских военнопленных в возрасте до 25 лет. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:19:00+03:00
2025-06-09T15:29:00+03:00
россия
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021809735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47cc35e247968bbe0d1a4c2434b55bf1.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало ролик с возвращенной с подконтрольной Киеву территории первой группой российских военнопленных в возрасте до 25 лет.На кадрах видно, как военнослужащие заходят в автобус и радостно кричат: "Ура! Мы дома".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена
Минобороны опубликовало видео с российскими военными, возвращенными из плена в результате обмена
2025-06-09T15:19
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021809735_318:0:1758:1080_1920x0_80_0_0_cd8c621dc9ca7dafe3eae903c6d38861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Россия, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны показало кадры с первой группой возвращенных российских бойцов

МО РФ показало видео с первой группой возвращенных бойцов в возрасте до 25 лет

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало ролик с возвращенной с подконтрольной Киеву территории первой группой российских военнопленных в возрасте до 25 лет.
На кадрах видно, как военнослужащие заходят в автобус и радостно кричат: "Ура! Мы дома".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала