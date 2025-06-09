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Минобороны показало кадры с первой группой возвращенных российских бойцов

Минобороны показало кадры с первой группой возвращенных российских бойцов - РИА Новости, 09.06.2025

Минобороны показало кадры с первой группой возвращенных российских бойцов

Минобороны РФ обнародовало ролик с возвращенной с подконтрольной Киеву территории первой группой российских военнопленных в возрасте до 25 лет. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:19:00+03:00

2025-06-09T15:19:00+03:00

2025-06-09T15:29:00+03:00

россия

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало ролик с возвращенной с подконтрольной Киеву территории первой группой российских военнопленных в возрасте до 25 лет.На кадрах видно, как военнослужащие заходят в автобус и радостно кричат: "Ура! Мы дома".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена Минобороны опубликовало видео с российскими военными, возвращенными из плена в результате обмена 2025-06-09T15:19 true PT0M14S

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россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире