https://ria.ru/20250609/vid-2021691165.html
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России - РИА Новости, 09.06.2025
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России
УФСБ России объявило официальное предостережение живущему на Камчатке гражданину Украины, который поддерживал контакт с представителем вооруженных сил этой... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:29:00+03:00
2025-06-09T02:29:00+03:00
2025-06-09T05:55:00+03:00
россия
украина
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. УФСБ России объявило официальное предостережение живущему на Камчатке гражданину Украины, который поддерживал контакт с представителем вооруженных сил этой страны, о недопустимости шпионажа, ему аннулировали вид на жительство, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Камчатскому краю объявлено официальное предостережение жителю региона, гражданину Украины о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж)", — говорится в сообщении. По данным управления, установлено, что мужчина поддерживал контакт с представителем вооруженных сил Украины и планировал собирать и передавать противнику сведения о камчатских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Гражданина предупредили об уголовной ответственности за шпионаж. "Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации", — отмечает управление.
https://ria.ru/20250606/shpion-2021345424.html
https://ria.ru/20250604/fsb-2020821807.html
россия
украина
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, камчатка
Россия, Украина, Камчатка
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России
Живущему на Камчатке украинцу отказали в гражданстве РФ из-за контактов с ВСУ