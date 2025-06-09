Рейтинг@Mail.ru
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 09.06.2025 (обновлено: 05:55 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vid-2021691165.html
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России - РИА Новости, 09.06.2025
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России
УФСБ России объявило официальное предостережение живущему на Камчатке гражданину Украины, который поддерживал контакт с представителем вооруженных сил этой... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:29:00+03:00
2025-06-09T05:55:00+03:00
россия
украина
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. УФСБ России объявило официальное предостережение живущему на Камчатке гражданину Украины, который поддерживал контакт с представителем вооруженных сил этой страны, о недопустимости шпионажа, ему аннулировали вид на жительство, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Камчатскому краю объявлено официальное предостережение жителю региона, гражданину Украины о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж)", — говорится в сообщении. По данным управления, установлено, что мужчина поддерживал контакт с представителем вооруженных сил Украины и планировал собирать и передавать противнику сведения о камчатских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Гражданина предупредили об уголовной ответственности за шпионаж. "Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации", — отмечает управление.
https://ria.ru/20250606/shpion-2021345424.html
https://ria.ru/20250604/fsb-2020821807.html
россия
украина
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, камчатка
Россия, Украина, Камчатка
Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России

Живущему на Камчатке украинцу отказали в гражданстве РФ из-за контактов с ВСУ

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. УФСБ России объявило официальное предостережение живущему на Камчатке гражданину Украины, который поддерживал контакт с представителем вооруженных сил этой страны, о недопустимости шпионажа, ему аннулировали вид на жительство, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
"УФСБ России по Камчатскому краю объявлено официальное предостережение жителю региона, гражданину Украины о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж)", — говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону
6 июня, 15:32
По данным управления, установлено, что мужчина поддерживал контакт с представителем вооруженных сил Украины и планировал собирать и передавать противнику сведения о камчатских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Гражданина предупредили об уголовной ответственности за шпионаж.
"Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации", — отмечает управление.
Видео задержания женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
4 июня, 11:48
 
РоссияУкраинаКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала