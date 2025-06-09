https://ria.ru/20250609/vid-2021691165.html

Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России

Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России - РИА Новости, 09.06.2025

Украинцу, контактировавшему с ВСУ, аннулировали вид на жительство в России

УФСБ России объявило официальное предостережение живущему на Камчатке гражданину Украины, который поддерживал контакт с представителем вооруженных сил этой... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:29:00+03:00

2025-06-09T02:29:00+03:00

2025-06-09T05:55:00+03:00

россия

украина

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. УФСБ России объявило официальное предостережение живущему на Камчатке гражданину Украины, который поддерживал контакт с представителем вооруженных сил этой страны, о недопустимости шпионажа, ему аннулировали вид на жительство, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Камчатскому краю объявлено официальное предостережение жителю региона, гражданину Украины о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж)", — говорится в сообщении. По данным управления, установлено, что мужчина поддерживал контакт с представителем вооруженных сил Украины и планировал собирать и передавать противнику сведения о камчатских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Гражданина предупредили об уголовной ответственности за шпионаж. "Также ему аннулирован вид на жительство и отказано в получении гражданства Российской Федерации", — отмечает управление.

https://ria.ru/20250606/shpion-2021345424.html

https://ria.ru/20250604/fsb-2020821807.html

россия

украина

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россия, украина, камчатка