https://ria.ru/20250609/veyp-2021822266.html

Вологодские власти помогут перепрофилировать бизнес, торгующий вейпами

Вологодские власти помогут перепрофилировать бизнес, торгующий вейпами - РИА Новости, 09.06.2025

Вологодские власти помогут перепрофилировать бизнес, торгующий вейпами

Власти Вологодской области готовы помогать в перепрофилировании бизнесу, торгующему вейпами, аналогично алкомаркетам, которые стали точками общепита, сообщила... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:54:00+03:00

2025-06-09T15:54:00+03:00

2025-06-09T15:54:00+03:00

вологодская область

вологда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Власти Вологодской области готовы помогать в перепрофилировании бизнесу, торгующему вейпами, аналогично алкомаркетам, которые стали точками общепита, сообщила пресс-служба губернатора региона. В Вологодской области состоялось совещание под председательством губернатора региона Георгия Филимонова по решению проблемы продажи вейпов. По словам Филимонова, производители делают вейпы привлекательными для подростков. "За этим скрываются реальные угрозы: заболевания дыхательной системы, развитие хронических заболеваний лёгких, рост сердечно-сосудистых заболеваний, риск для репродуктивного здоровья. Мы не можем закрывать глаза", — сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении. В пресс-службе отметили, что на территории Вологодской области работает 301 торговая точка, которая специализируется на продаже вейпов и никотинсодержащей продукции. Из них 66 — в Вологде, 52 — в Череповце и 183 — в муниципалитетах. 57 объектов расположены вблизи к образовательным учреждениям. "Мы одними из первых обратили внимание на эту проблему. Неоднократно обсуждали вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Законодателям нужны успешные практики в регионах, чтобы распространить их на всю Россию. Сохранение здоровья детей и молодежи — приоритет в рамках нашей масштабной программы народосбережения", — отметил губернатор. По его словам, Вологодская область имеет положительный опыт по перепрофилированию алкомаркетов в точки общепита. В качестве поддержки бизнесу начали выдавать льготные займы на 5 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3%. "Сейчас прорабатывается алгоритм предоставления аналогичной меры для торговых объектов, реализующих вейпы и никотиносодержащую продукцию", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html

https://ria.ru/20250609/veyp-2021782611.html

вологодская область

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вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, общество