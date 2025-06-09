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Ямал при наличии полномочий готов запретить продажу вейпов в регионе
Ямал при наличии полномочий готов запретить продажу вейпов в регионе - РИА Новости, 09.06.2025
Ямал при наличии полномочий готов запретить продажу вейпов в регионе
Ямало-Ненецкий автономный округ готов запретить продажу вейпов при предоставлении такого права региональным властям, сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:47:00+03:00
2025-06-09T13:47:00+03:00
2025-06-09T13:47:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
вейпы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ готов запретить продажу вейпов при предоставлении такого права региональным властям, сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Неделя российского ритейла" ранее заявил, что выступает за "тотальный запрет" вейпов в России. Он уточнил, что данный вопрос напрямую касается его как многодетного отца. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. "Поддерживаю позицию Минпромторга и Минздрава: нужен тотальный запрет. Если федеральный центр даст регионам такие полномочия — Ямал готов действовать немедленно", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. Он отметил, что вейпы стали модными среди подростков в том числе из-за их низкой стоимости и доступности. "Свободная продажа создает иллюзию, что вейпы — это нормально. Дети массово травят себя, не осознавая, насколько быстро формируется зависимость", - подчеркнул глава Ямала.
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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), вейпы
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Вейпы
Ямал при наличии полномочий готов запретить продажу вейпов в регионе
Артюхов: Ямал при наличии полномочий готов запретить продажу вейпов в регионе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ готов запретить продажу вейпов при предоставлении такого права региональным властям, сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Неделя российского ритейла" ранее заявил, что выступает за "тотальный запрет" вейпов в России. Он уточнил, что данный вопрос напрямую касается его как многодетного отца. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ.
"Поддерживаю позицию Минпромторга и Минздрава: нужен тотальный запрет. Если федеральный центр даст регионам такие полномочия — Ямал готов действовать немедленно", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вейпы стали модными среди подростков в том числе из-за их низкой стоимости и доступности. "Свободная продажа создает иллюзию, что вейпы — это нормально. Дети массово травят себя, не осознавая, насколько быстро формируется зависимость", - подчеркнул глава Ямала.