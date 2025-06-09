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Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию - РИА Новости, 09.06.2025
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12:52 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/vengriya-2021767031.html
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию - РИА Новости, 09.06.2025
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию
Пока темы возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:52:00+03:00
2025-06-09T12:52:00+03:00
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венгрия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пока темы возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока такой темы на повестке не стоит", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующий вопрос. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.
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россия, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, в мире
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, В мире
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию

Песков: пока темы возможного визита Путина в Венгрию нет на повестке дня

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пока темы возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока такой темы на повестке не стоит", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующий вопрос.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России
12:13
 
РоссияВенгрияВладимир ПутинДмитрий ПесковВиктор ОрбанВ мире
 
 
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