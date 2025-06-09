https://ria.ru/20250609/vengriya-2021767031.html

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию - РИА Новости, 09.06.2025

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию

Пока темы возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:52:00+03:00

2025-06-09T12:52:00+03:00

2025-06-09T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пока темы возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока такой темы на повестке не стоит", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующий вопрос. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.

https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html

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россия, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, в мире