https://ria.ru/20250609/vengriya-2021767031.html
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию - РИА Новости, 09.06.2025
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию
Пока темы возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:52:00+03:00
2025-06-09T12:52:00+03:00
2025-06-09T12:52:00+03:00
россия
венгрия
владимир путин
дмитрий песков
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пока темы возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока такой темы на повестке не стоит", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующий вопрос. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.
https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, в мире
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, В мире
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Венгрию
Песков: пока темы возможного визита Путина в Венгрию нет на повестке дня