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ФСБ предотвратила ущерб от незаконного вывоза авиакомплектующих для ВСУ

ФСБ предотвратила ущерб от незаконного вывоза авиакомплектующих для ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025

ФСБ предотвратила ущерб от незаконного вывоза авиакомплектующих для ВСУ

ФСБ России предотвратила ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей от незаконного вывоза из РФ авиакомплектующих для ВСУ, сообщил сотрудник ФСБ на видео,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:45:00+03:00

2025-06-09T10:45:00+03:00

2025-06-09T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ФСБ России предотвратила ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей от незаконного вывоза из РФ авиакомплектующих для ВСУ, сообщил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. В 2024 году ФСБ неоднократно пресекала деятельность групп из числа граждан Украины и западных стран, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для Киева. "Противник все чаще задействует территорию сопредельных с Российской Федерацией государств и экономических партнеров. Нами в 2024 году неоднократно пресекалась деятельность международных преступных групп из числе граждан Украины и ряда западных государств, причастных к незаконным поставкам авиационных комплектующих в интересах украинской стороны. По оценкам специалистов предотвращен ущерб на сумму более одного миллиарда рублей", - заявил сотрудник ФСБ.

https://ria.ru/20250609/fsb-2021721853.html

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ФСБ о попытках недружественных стран добывать в России вооружение для Киева В ФСБ назвали беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в России вооружения и военную технику для Киева. В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году неоднократно пресекалась деятельность групп из граждан Украины и Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для Киева. Там отметили, что с октября 2023-го не допущено 236 фактов контрабанды из России беспилотников, оптического и другого оборудования. А с 2024-го предотвращен ущерб на сумму более миллиарда рублей от незаконного вывоза из России авиакомплектующих для Украины. 2025-06-09T10:45 true PT4M20S

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россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, в мире, происшествия