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СК арестовал имущество у экс-главы управления Минобороны России - РИА Новости, 09.06.2025
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16:24 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/upravlenie-2021830768.html
СК арестовал имущество у экс-главы управления Минобороны России
СК арестовал имущество у экс-главы управления Минобороны России - РИА Новости, 09.06.2025
СК арестовал имущество у экс-главы управления Минобороны России
Следствие арестовало имущество более чем на 31 миллион рублей у экс-главы Управления имуществом Минобороны РФ Олега Васенина по делу о хищении более 240... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:24:00+03:00
2025-06-09T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следствие арестовало имущество более чем на 31 миллион рублей у экс-главы Управления имуществом Минобороны РФ Олега Васенина по делу о хищении более 240 миллионов при выполнении гособоронзаказа, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ. "Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Васенина наложен арест на сумму более 31 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа Управлением имущества спецпроектов Минобороны России был заключен многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина. Отмечается, что в 2022-2023 годах Васенин, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья, совершил хищение средств бюджета в сумме более 240 миллионов рублей. По ходатайству военного следователя суд арестовал Васенина. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России, отмечается в релизе.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК арестовал имущество у экс-главы управления Минобороны России

СК арестовал имущество у экс-главы управления Минобороны Васенина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следствие арестовало имущество более чем на 31 миллион рублей у экс-главы Управления имуществом Минобороны РФ Олега Васенина по делу о хищении более 240 миллионов при выполнении гособоронзаказа, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Васенина наложен арест на сумму более 31 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа Управлением имущества спецпроектов Минобороны России был заключен многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.
Отмечается, что в 2022-2023 годах Васенин, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья, совершил хищение средств бюджета в сумме более 240 миллионов рублей.
По ходатайству военного следователя суд арестовал Васенина.
Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России, отмечается в релизе.
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