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В Госдуме предостерегли Renault от производства БПЛА на Украине
В Госдуме предостерегли Renault от производства БПЛА на Украине - РИА Новости, 09.06.2025
В Госдуме предостерегли Renault от производства БПЛА на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что в случае, если бы французский автомобильный концерн Renault... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:10:00+03:00
2025-06-09T23:10:00+03:00
2025-06-09T23:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что в случае, если бы французский автомобильный концерн Renault открыл завод по производству БПЛА на Украине, этот объект стал бы законной целью для ВКС России. Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщила, что французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине. Сама компания подтвердила, что французское правительство связалось с ней, однако заявила, что "на данном этапе никакого решения принято не было", отмечало СМИ. "Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России", - сказал Ивлев. По его словам, в то время, когда Россия активно продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле, Британия, Германия и Франция "организовали соревнования" в том, кто больше поставит ракет, бомб и беспилотников киевскому режиму или организует их производство на территории Украины. "На прошлой неделе доминировала Германия. Сегодня в лидеры вырвалась Франция, чья компания Renault планирует производить беспилотники на берегах Днепра. Вот только в этом соревновании медали не дают, а получить ракетно-бомбовый удар ВКС России вполне реально", - сказал депутат.
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в мире, украина, россия, германия, леонид ивлев, renault s.a, воздушно-космические силы россии, госдума рф, renault logan, renault clio
В мире, Украина, Россия, Германия, Леонид Ивлев, Renault S.A, Воздушно-космические силы России, Госдума РФ, Renault Logan, Renault Clio
В Госдуме предостерегли Renault от производства БПЛА на Украине
Депутат Ивлев: завод Renault на Украине может стать законной целью