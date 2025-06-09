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В бундестаге отреагировали на сообщения Володина о терактах Киева - РИА Новости, 09.06.2025
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17:03 09.06.2025 (обновлено: 17:39 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021838654.html
В бундестаге отреагировали на сообщения Володина о терактах Киева
В бундестаге отреагировали на сообщения Володина о терактах Киева - РИА Новости, 09.06.2025
В бундестаге отреагировали на сообщения Володина о терактах Киева
Председатель бундестага Юлия Клёкнер заявила, что на Украине "нет фашизма", проигнорировав материалы о терактах киевского режима, которые направил председатель... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:03:00+03:00
2025-06-09T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Председатель бундестага Юлия Клёкнер заявила, что на Украине "нет фашизма", проигнорировав материалы о терактах киевского режима, которые направил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В Киеве нет фашистского режима", — заявила политик, слова которой приводит пресс-служба бундестага. Володин в субботу в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил в обращении председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против Москвы, планируя развернуть производство ракет на Украине.На прошлой неделе канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме Третьего рейха ни одна из сторон не упомянула.
https://ria.ru/20250605/obse-2021164476.html
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в мире, германия, украина, киев, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Германия, Украина, Киев, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В бундестаге отреагировали на сообщения Володина о терактах Киева

Глава бундестага Клекнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Председатель бундестага Юлия Клёкнер заявила, что на Украине "нет фашизма", проигнорировав материалы о терактах киевского режима, которые направил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
Киеве нет фашистского режима", — заявила политик, слова которой приводит пресс-служба бундестага.
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5 июня, 17:57
Володин в субботу в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского.
Как отметил в обращении председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против Москвы, планируя развернуть производство ракет на Украине.
На прошлой неделе канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме Третьего рейха ни одна из сторон не упомянула.
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В миреГерманияУкраинаКиевВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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