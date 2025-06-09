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Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными
Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными - РИА Новости, 09.06.2025
Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ внимательно следит за состоянием возвращенных с Украины военнослужащих и готов оказать им всю необходимую... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:49:00+03:00
2025-06-09T15:49:00+03:00
2025-06-09T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ внимательно следит за состоянием возвращенных с Украины военнослужащих и готов оказать им всю необходимую поддержку, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. "Хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации за профессиональную организацию процесса обмена и создание условий для реабилитации военнослужащих… Мы внимательно следим за состоянием наших воинов и готовы оказать всю необходимую поддержку", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Уполномоченный также поблагодарила президента России Владимира Путина и все ведомства, принимавшие участие в возвращении военных. "Уверена, что впереди наших ребят ждет полноценное выздоровление и долгожданная встреча с родными… Особенно важно, что обмен пленными состоялся благодаря договоренностям, достигнутым в рамках переговорного процесса в Стамбуле", - добавила она.
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Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена
Минобороны опубликовало видео с российскими военными, возвращенными из плена в результате обмена
2025-06-09T15:49
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россия, украина, татьяна москалькова, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, В мире
Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными
Москалькова: мы внимательно следим за состоянием возвращенных с Украины пленных