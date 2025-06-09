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Киев попытался привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа, пишут СМИ

Киев попытался привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2025

Киев попытался привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа, пишут СМИ

Украина пытается привлечь инвестиции и технологии для добычи сланцевого газа посредством гидроразрыва пласта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:26:00+03:00

2025-06-09T15:26:00+03:00

2025-06-09T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина пытается привлечь инвестиции и технологии для добычи сланцевого газа посредством гидроразрыва пласта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Украина работает над тем, чтобы приступить к добыче природного газа методом гидроразрыва пласта... Чиновники стремятся привлечь "иностранные технологии и крайне опытных недропользователей", особое внимание уделяется нетрадиционным сланцевым ресурсам на западе Украины", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Киев хочет стать крупным экспортером газа. По мнению украинского министерства энергетики, в течение 18 месяцев можно заполнить газом подземные хранилища Украины и даже произвести излишки для экспорта. Впрочем, подчеркивает газета, для освоения запасов сланцевого газа Киеву нужны инвестиции и новые технологии. В стремлении обзавестись необходимыми финансами украинское минэнерго через связи с западными дипломатами пытается найти частные фонды с повышенной терпимостью к риску. Издание указывает на то, что команда украинских чиновников на прошлой неделе посетила Бакинский энергетический форум в том числе чтобы представить Украину как потенциальный центр добычи сланцевого газа.

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