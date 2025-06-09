Рейтинг@Mail.ru
Киев попытался привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 09.06.2025 (обновлено: 15:27 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021811618.html
Киев попытался привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа, пишут СМИ
Киев попытался привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2025
Киев попытался привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа, пишут СМИ
Украина пытается привлечь инвестиции и технологии для добычи сланцевого газа посредством гидроразрыва пласта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:26:00+03:00
2025-06-09T15:27:00+03:00
украина
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/56/1551455603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7e83c7f2bdc2076251b528e78934854.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина пытается привлечь инвестиции и технологии для добычи сланцевого газа посредством гидроразрыва пласта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Украина работает над тем, чтобы приступить к добыче природного газа методом гидроразрыва пласта... Чиновники стремятся привлечь "иностранные технологии и крайне опытных недропользователей", особое внимание уделяется нетрадиционным сланцевым ресурсам на западе Украины", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Киев хочет стать крупным экспортером газа. По мнению украинского министерства энергетики, в течение 18 месяцев можно заполнить газом подземные хранилища Украины и даже произвести излишки для экспорта. Впрочем, подчеркивает газета, для освоения запасов сланцевого газа Киеву нужны инвестиции и новые технологии. В стремлении обзавестись необходимыми финансами украинское минэнерго через связи с западными дипломатами пытается найти частные фонды с повышенной терпимостью к риску. Издание указывает на то, что команда украинских чиновников на прошлой неделе посетила Бакинский энергетический форум в том числе чтобы представить Украину как потенциальный центр добычи сланцевого газа.
https://ria.ru/20250211/gaz-1998454355.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/56/1551455603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4996968af2bf7b4abf9e91e0c051002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, в мире
Украина, Киев, В мире
Киев попытался привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа, пишут СМИ

Telegraph: Украина пытается привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина пытается привлечь инвестиции и технологии для добычи сланцевого газа посредством гидроразрыва пласта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Украина работает над тем, чтобы приступить к добыче природного газа методом гидроразрыва пласта... Чиновники стремятся привлечь "иностранные технологии и крайне опытных недропользователей", особое внимание уделяется нетрадиционным сланцевым ресурсам на западе Украины", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Киев хочет стать крупным экспортером газа. По мнению украинского министерства энергетики, в течение 18 месяцев можно заполнить газом подземные хранилища Украины и даже произвести излишки для экспорта.
Впрочем, подчеркивает газета, для освоения запасов сланцевого газа Киеву нужны инвестиции и новые технологии. В стремлении обзавестись необходимыми финансами украинское минэнерго через связи с западными дипломатами пытается найти частные фонды с повышенной терпимостью к риску. Издание указывает на то, что команда украинских чиновников на прошлой неделе посетила Бакинский энергетический форум в том числе чтобы представить Украину как потенциальный центр добычи сланцевого газа.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Мы вам гарантируем": Киев сделал Европе неожиданное предложение
11 февраля, 08:00
 
УкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала