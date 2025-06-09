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На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича - РИА Новости, 09.06.2025
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13:06 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021770829.html
На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича
На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича - РИА Новости, 09.06.2025
На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича
Уголовное дело заведено на Украине по факту убийства в Мадриде бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:06:00+03:00
2025-06-09T13:06:00+03:00
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испания
андрей портнов (политик)
владимир зеленский
анатолий шарий
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине по факту убийства в Мадриде бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по утверждению уехавшего в Испанию украинского блогера Анатолия Шария, готовил обнародование компромата на Владимира Зеленского. "Главным следственным управлением Национальной полиции Украины... внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова", - приводит издание "Украинская правда" ответ офиса генпрокурора Украины. Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
https://ria.ru/20250530/portnov-2019980520.html
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в мире, украина, мадрид, испания, андрей портнов (политик), владимир зеленский, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), убийство андрея портнова в испании, виктор янукович
В мире, Украина, Мадрид, Испания, Андрей Портнов (политик), Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Убийство Андрея Портнова в Испании, Виктор Янукович
На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича

На Украине завели дело по факту убийства экс-советника Януковича Портнова

© Фото : страница Андрея Портного в соцсетиБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : страница Андрея Портного в соцсети
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине по факту убийства в Мадриде бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по утверждению уехавшего в Испанию украинского блогера Анатолия Шария, готовил обнародование компромата на Владимира Зеленского.
"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины... внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова", - приводит издание "Украинская правда" ответ офиса генпрокурора Украины.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ: в Испании проверяют связь убийства Портнова с его поездкой в Киев
30 мая, 14:47
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.
Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий
26 мая, 17:37
 
В миреУкраинаМадридИспанияАндрей Портнов (политик)Владимир ЗеленскийАнатолий ШарийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Убийство Андрея Портнова в ИспанииВиктор Янукович
 
 
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