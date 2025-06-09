На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича
На Украине завели дело по факту убийства экс-советника Януковича Портнова
© Фото : страница Андрея Портного в соцсетиБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
© Фото : страница Андрея Портного в соцсети
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине по факту убийства в Мадриде бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по утверждению уехавшего в Испанию украинского блогера Анатолия Шария, готовил обнародование компромата на Владимира Зеленского.
"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины... внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова", - приводит издание "Украинская правда" ответ офиса генпрокурора Украины.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.
Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.