https://ria.ru/20250609/ukraina-2021770829.html

На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича

На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича - РИА Новости, 09.06.2025

На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича

Уголовное дело заведено на Украине по факту убийства в Мадриде бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:06:00+03:00

2025-06-09T13:06:00+03:00

2025-06-09T13:06:00+03:00

в мире

украина

мадрид

испания

андрей портнов (политик)

владимир зеленский

анатолий шарий

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/57/1553615780_0:107:720:512_1920x0_80_0_0_9664fbcf291876c978b16fd2bb00613a.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине по факту убийства в Мадриде бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по утверждению уехавшего в Испанию украинского блогера Анатолия Шария, готовил обнародование компромата на Владимира Зеленского. "Главным следственным управлением Национальной полиции Украины... внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова", - приводит издание "Украинская правда" ответ офиса генпрокурора Украины. Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.

https://ria.ru/20250530/portnov-2019980520.html

https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html

украина

мадрид

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мадрид, испания, андрей портнов (политик), владимир зеленский, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), убийство андрея портнова в испании, виктор янукович