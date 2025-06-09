https://ria.ru/20250609/ukraina-2021766008.html

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной - РИА Новости, 09.06.2025

Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной

Речь о новом раунде переговоров с Украиной зайдёт, но точного понимания сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:49:00+03:00

2025-06-09T12:49:00+03:00

2025-06-09T12:49:00+03:00

россия

украина

турция

дмитрий песков

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Речь о новом раунде переговоров с Украиной зайдёт, но точного понимания сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь, по идее, должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных каких-то пониманий на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, даст ли Россия ответ на украинский меморандум в письменном виде, или понадобится новая встреча делегаций обеих стран. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021710153.html

https://ria.ru/20250607/tramp-2021453440.html

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россия, украина, турция, дмитрий песков, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире