Напавшие на российский центр культуры в Киеве избежали наказания на Украине
Радикалы, напавшие на российский центр культуры, избежали наказания на Украине
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семь украинских радикалов, заочно осужденных в России за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, не понесли наказания на Украине, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Инцидент произошел 17 февраля 2018 года. Как говорится в материалах, порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине.
Кроме того, как говорится в документах, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина, а также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол, топтали ногами, а затем сожгли его на улице, говорится в материалах.
Согласно документам, на территории Украины по рассматриваемым событиям осуществлялось расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 296 УК Украины (хулиганство). Однако, как указано в документах, Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов на территории иностранного государства не были привлечены к ответственности. Они были объявлены в международный розыск.