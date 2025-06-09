https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"

Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине" - РИА Новости, 09.06.2025

Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"

Украине, что бы ни писала сегодня сервильная европейская пресса, уготовано не только мрачное настоящее, но и категорически неприятное будущее. Вменяемые... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:00:00+03:00

2025-06-09T08:00:00+03:00

2025-06-09T08:08:00+03:00

украина

республика крым

донецк

жак бо

центральное разведывательное управление (цру)

нато

евросоюз

аналитика

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Украине, что бы ни писала сегодня сервильная европейская пресса, уготовано не только мрачное настоящее, но и категорически неприятное будущее. Вменяемые политики и здравомыслящие граждане, несмотря на колоссальные пропагандистские усилия, научились различать военные действия на ЛБС и подрывы гражданских объектов, пассажирских поездов, предпринимаемые с целью совершить массовые убийства русских. И никому точно (из тех, кто проживает не на Украине) не придет в голову сопоставлять воинские достижения или поражения с гибелью матери двоих детей, как и с тяжелыми ранениями ее пятимесячного малыша. И это только из текущей недельной повестки. А можно вспомнить события и двухлетней давности, когда все те же киевские отдали приказ разрушить плотину на Каховском водохранилище. Тогда погибли без малого шесть десятков человек. А можно углубиться в украинский кризис еще на одиннадцать лет назад, когда тогдашние киевские, ни секунды не раздумывая, отправили военную авиацию бомбить мирный Донецк.Весь конфликт (и тот, суть которого европейская пресса старательно скрывала от общественности восемь лет подряд, и наша специальная военная операция, начатая три с небольшим года назад) был и остается — и теперь это понятно даже самым упоротым политическим украинцам — настоящим экзистенциальным поединком между добром и злом. Хоть с прописной, хоть со строчной буквы.Украина разрешила себя использовать в обмен на западные подачки, на поставки военной техники и на финансовые транши, отдавая за это жизни сограждан, самых, кстати, молодых и крепких. Получая в итоге разоренную страну и полностью провалившееся государство. Украинские элиты так решили перестать быть для Запада проблемой, да и подзаработать. Но это их дело.А вот наше дело — понимать, что мы, Большая Россия, как были когда-то, так и сейчас продолжаем оставаться главной геополитической преградой для экспансии Запада. Заводилой-планировщиком нашей аннигиляции еще 70 лет назад было ЦРУ. Именно тогда, начиная аж с 1957 года, американская спецслужба строила планы по отсечению Украины вначале от СССР, а позднее от Российской Федерации. Даже карты раздела были разработаны. И проанализированы социологически. Где, как и кто будет поддерживать отношения с Россией, а где, как и кто будет русских резать. Они в точности повторяют нынешний политический ландшафт конфликта. Юго-восточные земли и, разумеется, Крым абсолютно поддерживают русских и Москву, а западные территории, естественно, ориентированы прозападно и пронатовски. К моменту составления карт наш Крым три года как входил в тогдашнюю УССР. И уже тогда НАТО строила свои планы по экспроприации нашего полуострова.Сегодня мы решаем задачу, условия которой были прописаны много десятилетий назад. Это только натовцы и их симпатизанты готовы утверждать, что "русские нарушили "международное право", совершив "акт агрессии". Всякий, кто сегодня откроет только что вышедшую книгу "Секретные войны на Украине", написанную Жаком Бо, сможет убедиться, что нынешний кризис в Донбассе есть лишь эпизод в нашем противостоянии с глобалистами. Диагноз бывшего спецслужбиста и отставного полковника, работавшего в том числе в разведмиссии НАТО, расквартированной в самом начале десятых в Одессе, не подлежит сомнению и ревизии. Североатлантический альянс стал своего рода "зонтиком" для многочисленных спецопераций ЦРУ на Украине. И более того — ЦРУ, собственно, и создавало систему современных украинских служб безопасности любого профиля. Это было столь очевидно и так ни от кого не скрывалось, что даже в беседе с журналистами все детали декларировались абсолютно открыто, без малейшего смущения. Без "ссылок на источники", а под именами и фамилиями.Если спецслужбы были созданы, заточены и обеспечены ресурсами для того, чтобы расправиться с нами и с нашей страной, можно предположить что и украинский нынешний истеблишмент был создан, взращен и откалиброван, чтобы преграда для экспансии глобалистов была тоже разрушена. В этом противостоянии пощады нам, разумеется, ждать бессмысленно. Как и исполнения всех договоренностей, подписанных что в феврале 2014 года, что позднее в Минске.Матрица и схема абсолютно те же, что были использованы при подготовке нападения общеевропейцев под водительством Германии на нас 84 года назад. Просто тогда стыда и смущения не было вовсе. Ну и представить себе, что русские сломают эту машину войны, правившие тогдашним "райским садом" не могли. Сегодня, естественно, труба у наших противников пониже, а дым — пожиже. Мы — мощнейшая сверхдержава с лучшей армией, с прочной и прогрессивной экономикой, с обществом, которое осознает, что ему грозило. И что угрожает до сих пор.Гомункулусы, взращенные глобалистами что в ЕС, что в Киеве, разумеется, понять этого не в состоянии. На месте коллективного мозга там давно калькулятор, совмещенный с банкоматом. Призывать и объяснять — не стоит ни времени, ни сил.Можно только отвечать. И понимать, что за гибелью молодой мамы, женщины-врача, педиатра, работавшей в детском хосписе, или за героической смертью машиниста поезда при исполнении служебных обязанностей стоят все те же.Это разжигатели грязных войн. Без всяких кавычек. Грязных войн, в которых, к нашей скорби, гибнут чистые люди. Но осталось недолго. По сообщению нашего оборонного ведомства, "войска группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области". Этот ответ — лучший из возможных на подлый, отвратительный террор против наших граждан. И нам всем абсолютно ясно, кто в подобном противостоянии одержит верх.

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

https://ria.ru/20250606/tramp--2021184593.html

украина

республика крым

донецк

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

украина, республика крым, донецк, жак бо, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз, аналитика