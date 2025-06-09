"В ООН молчат". Как киевский режим издевается над известной правозащитницей
ММПЧУ ООН отвергла призывы правозащитников остановить пытки украинки Бережной
© Фото : соцсети Елены БережнойЕлена Бережная
© Фото : соцсети Елены Бережной
Елена Бережная
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Жалобы на издевательства и камера с отъявленными уголовницами — политзаключенная Елена Бережная, которую Киев приговорил к 14 годам, в очередной раз попала в больницу. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на ее сторону — правда, есть нюанс. О громком деле — в материале РИА Новости.
Письмо из СИЗО
"На Украине меня обвинили исключительно из-за моей правозащитной деятельности: за то, что на заседании Генеральной Ассамблеи ООН еще в феврале 2022-го был процитирован мониторинг нашей правозащитной организации о нарушении прав и свобод. Что априори не может быть государственной изменой" — так вкратце объясняет причины происходящего активистка Бережная в недавнем письме из СИЗО.
© Фото предоставлено Ириной ВихаревойФрагмент письма Бережной из СИЗО
© Фото предоставлено Ириной Вихаревой
Фрагмент письма Бережной из СИЗО
Задержали ее еще в марте 2022 года. До этого проживающая в Киеве уроженка Луганска не раз рассказывала о нарушениях Киевом прав человека на международных площадках, в том числе о гибели жителей родного города при авианалете ВСУ 2 июня 2014-го.
В конце 2024-го Соломенский районный суд Киева приговорил ее к 14 годам колонии. Все имущество конфисковали.
Избиения в камере
На время апелляции оставили в СИЗО. Заседание должно было состояться в апреле, потом перенесли на май и теперь — на конец июня. Коллеги Бережной уверены: затягивают намеренно.
© Фото предоставлено Ириной ВихаревойТитульный лист дела Бережной против Украины
© Фото предоставлено Ириной Вихаревой
Титульный лист дела Бережной против Украины
"Дело в том, что пока Елена не пройдет на Украине все стадии обжалования приговора, включая апелляцию и кассацию, она не сможет обратиться в ЕСЧП по делу о госизмене, — объясняет РИА Новости правозащитница из Италии Ирина Вихорева. — Условия содержания ужасные: она в камере с уголовницами, которые ее не раз избивали. Мы считаем, что власти просто ждут, пока состояние здоровья 68-летней женщины окончательно ухудшится".
К европейским правозащитникам активистка вынужденно обратилась в конце прошлого года: попросила подать жалобу в ЕСПЧ. Вскоре за дело взялся один из итальянских адвокатов.
"В итоге в ЕСПЧ согласились лишь с тем, что Елену незаконно содержали под стражей до приговора, то есть удовлетворили исковые требования частично, — говорит Вихорева. — В остальном же вердикт был не в ее пользу. При этом один из судей, рассматривавших обращение, представляет Украину".
© Фото предоставлено Ириной ВихаревойЕлена в зале суда незадолго до госпитализации
© Фото предоставлено Ириной Вихаревой
Елена в зале суда незадолго до госпитализации
В решении говорится: "Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев сумму, указанную в прилагаемой таблице, которая должна быть конвертирована в валюту государства-ответчика по курсу, действующему на дату урегулирования". Размер компенсации — 2,5 тысячи евро. Ни Бережная, ни ее законные представители деньги не получили.
"Учитывая, что здоровье Елены серьезно подорвано, мы всячески пытаемся добиться хотя бы изменения условий содержания, — продолжает Вихорева. — Адвокат писал в различные международные правозащитные организации".
Лишь из одной пришел ответ — созданной в 2014-м Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Там послание "приняли к сведению" и переадресовали в ЕСПЧ — мол, "не уполномочены вмешиваться во внутренние дела" страны.
© Фото предоставлено Ириной ВихаревойСостав судей, включая судью с Украины
© Фото предоставлено Ириной Вихаревой
Состав судей, включая судью с Украины
Два дела
Недавно Бережная перенесла очередной инсульт: сейчас находится в реанимации одной из киевских больниц под усиленной охраной. Как только ее состояние хоть немного улучшится, переведут обратно в СИЗО. Адвокат надеется, что в другую камеру.
© Фото : предоставлено Ириной ВихоревойДенис Резников
© Фото : предоставлено Ириной Вихоревой
Денис Резников
К слову, параллельно он работает над вызволением из украинского плена донецкого шахтера Дениса Резникова, который под стражей уже более двух лет. Сотрудники СБУ звонили его дочери и, шантажируя, требовали сфотографировать военные объекты. Грозили пытками.
"Наш адвокат представил в ЕСПЧ аудиозаписи этих разговоров и подробную расшифровку, переведенную на английский язык, а также другие доказательства, — подчеркивает Вихарева. — Тем не менее в конце марта пришел ответ: суд не увидел каких-либо нарушений прав человека".
© Фото предоставлено Ириной ВихаревойРешение по Резникову
© Фото предоставлено Ириной Вихаревой
Решение по Резникову
Дальнейших шагов правозащитники пока не предпринимали — надеялись, что Резникова включат в список на обмен в формате "тысяча на тысячу". Однако этого не случилось. Известно, что сейчас Денис содержится в лагере для военнопленных во Львовской области. Что с ним будет, непонятно.