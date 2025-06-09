https://ria.ru/20250609/ukraina-2021321303.html

"В ООН молчат". Как киевский режим издевается над известной правозащитницей

"В ООН молчат". Как киевский режим издевается над известной правозащитницей - РИА Новости, 09.06.2025

"В ООН молчат". Как киевский режим издевается над известной правозащитницей

Жалобы на издевательства и камера с отъявленными уголовницами — политзаключенная Елена Бережная, которую Киев приговорил к 14 годам, в очередной раз попала в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:00:00+03:00

2025-06-09T08:00:00+03:00

2025-06-09T08:09:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Жалобы на издевательства и камера с отъявленными уголовницами — политзаключенная Елена Бережная, которую Киев приговорил к 14 годам, в очередной раз попала в больницу. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на ее сторону — правда, есть нюанс. О громком деле — в материале РИА Новости.Письмо из СИЗО"На Украине меня обвинили исключительно из-за моей правозащитной деятельности: за то, что на заседании Генеральной Ассамблеи ООН еще в феврале 2022-го был процитирован мониторинг нашей правозащитной организации о нарушении прав и свобод. Что априори не может быть государственной изменой" — так вкратце объясняет причины происходящего активистка Бережная в недавнем письме из СИЗО.Задержали ее еще в марте 2022 года. До этого проживающая в Киеве уроженка Луганска не раз рассказывала о нарушениях Киевом прав человека на международных площадках, в том числе о гибели жителей родного города при авианалете ВСУ 2 июня 2014-го.В конце 2024-го Соломенский районный суд Киева приговорил ее к 14 годам колонии. Все имущество конфисковали.Избиения в камереНа время апелляции оставили в СИЗО. Заседание должно было состояться в апреле, потом перенесли на май и теперь — на конец июня. Коллеги Бережной уверены: затягивают намеренно."Дело в том, что пока Елена не пройдет на Украине все стадии обжалования приговора, включая апелляцию и кассацию, она не сможет обратиться в ЕСЧП по делу о госизмене, — объясняет РИА Новости правозащитница из Италии Ирина Вихорева. — Условия содержания ужасные: она в камере с уголовницами, которые ее не раз избивали. Мы считаем, что власти просто ждут, пока состояние здоровья 68-летней женщины окончательно ухудшится".К европейским правозащитникам активистка вынужденно обратилась в конце прошлого года: попросила подать жалобу в ЕСПЧ. Вскоре за дело взялся один из итальянских адвокатов."В итоге в ЕСПЧ согласились лишь с тем, что Елену незаконно содержали под стражей до приговора, то есть удовлетворили исковые требования частично, — говорит Вихорева. — В остальном же вердикт был не в ее пользу. При этом один из судей, рассматривавших обращение, представляет Украину".В решении говорится: "Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев сумму, указанную в прилагаемой таблице, которая должна быть конвертирована в валюту государства-ответчика по курсу, действующему на дату урегулирования". Размер компенсации — 2,5 тысячи евро. Ни Бережная, ни ее законные представители деньги не получили."Учитывая, что здоровье Елены серьезно подорвано, мы всячески пытаемся добиться хотя бы изменения условий содержания, — продолжает Вихорева. — Адвокат писал в различные международные правозащитные организации".Лишь из одной пришел ответ — созданной в 2014-м Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Там послание "приняли к сведению" и переадресовали в ЕСПЧ — мол, "не уполномочены вмешиваться во внутренние дела" страны.Два делаНедавно Бережная перенесла очередной инсульт: сейчас находится в реанимации одной из киевских больниц под усиленной охраной. Как только ее состояние хоть немного улучшится, переведут обратно в СИЗО. Адвокат надеется, что в другую камеру.К слову, параллельно он работает над вызволением из украинского плена донецкого шахтера Дениса Резникова, который под стражей уже более двух лет. Сотрудники СБУ звонили его дочери и, шантажируя, требовали сфотографировать военные объекты. Грозили пытками."Наш адвокат представил в ЕСПЧ аудиозаписи этих разговоров и подробную расшифровку, переведенную на английский язык, а также другие доказательства, — подчеркивает Вихарева. — Тем не менее в конце марта пришел ответ: суд не увидел каких-либо нарушений прав человека".Дальнейших шагов правозащитники пока не предпринимали — надеялись, что Резникова включат в список на обмен в формате "тысяча на тысячу". Однако этого не случилось. Известно, что сейчас Денис содержится в лагере для военнопленных во Львовской области. Что с ним будет, непонятно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

киев, украина, луганск, европейский суд по правам человека (еспч), вооруженные силы украины, оон, в мире