https://ria.ru/20250609/ugroza-2021897285.html
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:40:00+03:00
2025-06-09T22:40:00+03:00
2025-06-09T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: Беспилотная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении. Спасатели призвали местное население к бдительности.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
МЧС сообщило об угрозе атаки беспилотников на Крым