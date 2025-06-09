https://ria.ru/20250609/ugroza-2021897285.html

В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

В Крыму объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025

В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:40:00+03:00

2025-06-09T22:40:00+03:00

2025-06-09T22:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: Беспилотная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении. Спасатели призвали местное население к бдительности.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

республика крым

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)