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В Крыму объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/ugroza-2021897285.html
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.06.2025
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:40:00+03:00
2025-06-09T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: Беспилотная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении. Спасатели призвали местное население к бдительности.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
республика крым
россия
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

МЧС сообщило об угрозе атаки беспилотников на Крым

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
«
"Экстренная информация: Беспилотная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали местное население к бдительности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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