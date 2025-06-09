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ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 09.06.2025 (обновлено: 13:29 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/udar-2021775888.html
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:23:00+03:00
2025-06-09T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все объекты поражены, сообщило в понедельник министерство обороны России."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям

ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям и цехам сборки БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все объекты поражены, сообщило в понедельник министерство обороны России.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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