https://ria.ru/20250609/udar-2021775888.html
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:23:00+03:00
2025-06-09T13:23:00+03:00
2025-06-09T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все объекты поражены, сообщило в понедельник министерство обороны России."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021766008.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям и цехам сборки БПЛА