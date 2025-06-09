https://ria.ru/20250609/udar-2021775888.html

ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям

ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 09.06.2025

ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям

ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:23:00+03:00

2025-06-09T13:23:00+03:00

2025-06-09T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все объекты поражены, сообщило в понедельник министерство обороны России."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021766008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины