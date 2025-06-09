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При ракетном ударе по культурному центру в Курской области погиб мужчина - РИА Новости, 09.06.2025
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12:22 09.06.2025 (обновлено: 13:01 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/udar-2021757698.html
При ракетном ударе по культурному центру в Курской области погиб мужчина
При ракетном ударе по культурному центру в Курской области погиб мужчина - РИА Новости, 09.06.2025
При ракетном ударе по культурному центру в Курской области погиб мужчина
Мужчина погиб в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру имени Гранина в курском Рыльском районе, ещё пять человек пострадали, сообщил врио РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:22:00+03:00
2025-06-09T13:01:00+03:00
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру имени Гранина в курском Рыльском районе, ещё пять человек пострадали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе. В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь", - сообщил Хинштейн.Он добавил, что еще пять человек пострадали."У трёх мужчин - главного инженера и двух сторожей центра - осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ - уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить их на ноги!"- отметил Хинштейн.Уточняется, что в результате атаки также повреждено здание музея на территории центра."Атака ВСУ пришлась по территории центра имени Гранина. В результате удара повреждена крыша, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загорелась - площадь составила порядка 400 квадратных метров. Пожарные расчёты сейчас ликвидируют возгорание. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
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Последствия ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру в Курской области
ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Погиб 64-летний мужчина, еще пять человек пострадали.
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РИА Новости
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
При ракетном ударе по культурному центру в Курской области погиб мужчина

При ракетном ударе ВСУ по культурному центру в Курской области погиб мужчина

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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате ракетного удара ВСУ по культурно-досуговому центру имени Гранина в курском Рыльском районе, ещё пять человек пострадали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе. В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь", - сообщил Хинштейн.
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Он добавил, что еще пять человек пострадали.
"У трёх мужчин - главного инженера и двух сторожей центра - осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ - уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить их на ноги!"- отметил Хинштейн.
Уточняется, что в результате атаки также повреждено здание музея на территории центра.
"Атака ВСУ пришлась по территории центра имени Гранина. В результате удара повреждена крыша, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загорелась - площадь составила порядка 400 квадратных метров. Пожарные расчёты сейчас ликвидируют возгорание. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", - добавил врио губернатора региона.
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