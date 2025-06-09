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"Никаких переговоров": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом - РИА Новости, 09.06.2025
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05:31 09.06.2025 (обновлено: 11:04 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/turtsiya-2021698263.html
"Никаких переговоров": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом
"Никаких переговоров": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом - РИА Новости, 09.06.2025
"Никаких переговоров": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом
Рост эскалации конфликта между Россией и Украиной после стамбульских переговоров по вине Владимира Зеленского показывает, что Турция должна взять на себя... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:31:00+03:00
2025-06-09T11:04:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рост эскалации конфликта между Россией и Украиной после стамбульских переговоров по вине Владимира Зеленского показывает, что Турция должна взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим, либо открыто поддержать Россию, пишет издание dikGAZETE."Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим и заставить его действовать миролюбиво, либо занять антиукраинскую позицию в ООН", — говорится в материале.При этом автор отметил, что сохранение нейтралитета в этом вопросе стало ситуацией, которая играет "на руку киевскому режиму"."Весь мир должен это понять сейчас. Никаких переговоров с киевским режимом быть не может", — говорится в материале.На прошлой неделе в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020582037.html
https://ria.ru/20250608/ryutte-2021680382.html
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в мире, россия, турция, украина, владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, оон, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Мединский, ООН, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
"Никаких переговоров": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом

dikGAZETE: Турция должна оказать давление на Киев, чтобы добиться мира

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рост эскалации конфликта между Россией и Украиной после стамбульских переговоров по вине Владимира Зеленского показывает, что Турция должна взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим, либо открыто поддержать Россию, пишет издание dikGAZETE.
"Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим и заставить его действовать миролюбиво, либо занять антиукраинскую позицию в ООН", — говорится в материале.
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При этом автор отметил, что сохранение нейтралитета в этом вопросе стало ситуацией, которая играет "на руку киевскому режиму".
"Весь мир должен это понять сейчас. Никаких переговоров с киевским режимом быть не может", — говорится в материале.
На прошлой неделе в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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